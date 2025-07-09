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Isparta’da Spor ve Kültürel Alanlara Destek: 52 Kişilik İşgücü Uyum Programı Başlıyor

Isparta’da Spor ve Kültürel Alanlara Destek: 52 Kişilik İşgücü Uyum Programı Başlıyor
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Isparta’da Spor ve Kültürel Alanlara Destek: 52 Kişilik İşgücü Uyum Programı Başlıyor

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, spor ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla yeni bir İşgücü Uyum Programı (İUP) hayata geçiriliyor. Toplamda 52 kişilik kontenjana sahip olacak program, 10 ay süreyle ve 131 fiili gün üzerinden uygulanacak.

 Başvuru Tarihleri ve Seçim Süreci

Programa başvurular, 09 Temmuz - 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Başvurular, e-Devlet, ALO 170 hattı, İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) üzerinden veya doğrudan İŞKUR İl Müdürlüğü'ne gidilerek gerçekleştirilebilecek.

Katılımcı seçimi, 14 Temmuz 2025 saat 16.00’da Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasında, liste yöntemiyle yapılacak. Program ise 21 Temmuz 2025 - 30 Nisan 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

 Programın Uygulanacağı Yerler

Program, merkez ve ilçe düzeyinde toplam 15 farklı birimde gerçekleştirilecek. İşte görev alınacak bazı yerler ve kontenjanlar:

Merkezde:

  • Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu – 4 kişi

  • Atatürk Stadyumu – 4 kişi

  • 6 Mart Kapalı Spor Salonu – 3 kişi

  • Milli Egemenlik Spor Tesisi – 2 kişi

  • Fatih Spor Kompleksi – 8 kişi

  • Sav Spor Kompleksi – 2 kişi

  • Işıkkent Spor Salonu – 2 kişi

  • Gençlik Merkezi – 2 kişi

İlçelerde (toplam 24 kişi):

  • Uluborlu İlçe Müdürlüğü – 4 kişi

  • Keçiborlu İlçe Müdürlüğü – 4 kişi

  • Eğirdir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü – 4 kişi

  • Yalvaç Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü – 6 kişi

  • Atabey Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü – 2 kişi

  • Şarkikaraağaç Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü – 4 kişi

Toplamda 52 kişi bu alanlarda istihdam edilecek.

 Programa Katılım Şartları

Programa başvuru yapacak adaylarda aranan temel şartlar şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (istisnai durumlar hariç),

  • İŞKUR’a kayıtlı iş arayan olmak,

  • En az 18 yaşını tamamlamış olmak,

  • Yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

  • Son bir yılda aynı kurumda çalışmamış olmak,

  • Son bir ay içinde sigortalı olmamak,

  • Ailede kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 2 katını (44.209,34 TL) aşmaması,

  • İŞKUR’un aktif işgücü ya da işsizlik sigortası programlarından faydalanmıyor olmak.

 İUP Nedir?

İşgücü Uyum Programı, özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsiz bireylerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla, Türkiye İş Kurumu tarafından kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde uygulanan, çalışma disiplini, bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen bir destek programıdır.

 Program Numarası: 9654

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, vatandaşları bilgilendirmek ve uygun adayların bu programa başvurmasını sağlamak amacıyla duyuruyu kamuoyuyla paylaştı.

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