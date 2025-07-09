Aşırı Sıcaklara Karşı Vatandaşlara Uyarı: Isparta İl Sağlık Müdürlüğü’nden Hayati Tavsiyeler

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü, yaz aylarında etkisini artıran aşırı sıcaklıklarla ilgili olarak vatandaşları uyardı. Özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler, açık alanda çalışanlar ve kronik hastalığı olan bireylerin sıcak havalardan hayati düzeyde etkilenebileceğine dikkat çekilerek, alınması gereken önlemler detaylı şekilde kamuoyuyla paylaşıldı.

Risk Grupları Kimler?

Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen gruplar şöyle sıralandı:

Yalnız yaşayan 65 yaş ve üzeri bireyler

Dört yaş altı çocuklar

Bakıma muhtaç bireyler ve hamileler

Açık alanda çalışanlar

Aşırı kilolu bireyler

Kalp, şeker, damar, solunum, karaciğer ve böbrek hastaları

Ruhsal rahatsızlıkları olanlar

Sürekli ilaç kullananlar (tansiyon, idrar söktürücü, antidepresan, uyku ilaçları)

Sokakta yaşayan çocuklar ve evsizler

Sıcakta Sağlığınızı Korumanın Yolları

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü’nün önerilerine göre vatandaşların dikkat etmesi gereken temel önlemler şunlar:

10.00–16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçının.

Açık renkli, bol, pamuklu giysiler giyin; geniş kenarlı şapka ve UV korumalı gözlük kullanın.

Güneşe maruz kalmamak için gölgede kalmaya çalışın.

Denize veya havuza girmek için sabah veya akşam saatlerini tercih edin.

Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçının; spor sabah ya da akşam saatlerinde yapılmalı.

Günde en az 2–2,5 litre su için. Susamasanız bile sıvı alımını ihmal etmeyin.

Yağlı ve kızartma türü yemeklerden kaçının, taze sebze ve meyve ağırlıklı beslenin.

Soğuk duş alın, mümkün değilse el, yüz, ayak ve enseyi serin suyla ıslatın.

Bebek, çocuk, engelli ya da hayvanlar asla kapalı ve park halindeki araçlarda bırakılmamalı.

Aşırı Sıcakların Yol Açabileceği Sağlık Sorunları

Güneş ve sıcak çarpması: Yüksek ateş, bilinç kaybı ve organ hasarına yol açabilir. Acilen serin ortama alınmalı, sıvı verilmemeli, hemen sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Sıcak bitkinliği ve sıcak krampları: Sakin ve serin ortamda dinlenme ve sıvı alımı ile kontrol altına alınabilir.

Güneş yanıkları: Etkilenen bölgeye soğuk su uygulanmalı, yoğurt, salça vb. maddeler kesinlikle sürülmemelidir.

İsilik ve güneşin geç dönem etkileri: Erken yaşlanma, cilt lekeleri ve deri kanseri gibi uzun vadeli etkiler görülebilir.

Beslenme ve Sıvı Alımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Günlük en az 12-14 bardak sıvı tüketilmeli

Süt, ayran, bitki çayları ve doğal meyve suları tercih edilmeli

Kafeinli ve gazlı içecekler , alkol ve aşırı şekerli içeceklerden kaçınılmalı

Çok soğuk ve buzlu içecekler mide kramplarına yol açabileceği için önerilmemekte

Dışarıda satılan ve çabuk bozulan yiyeceklerden uzak durulmalı

En Riskli Grup: Yalnız Yaşayan Kronik Hastalar

Özellikle kronik rahatsızlığı olan yaşlı bireyler için günde en az iki kez sıcak çarpması açısından kontrol edilmesi, yalnız bırakılmaması gerektiği bildirildi.

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü, bu yaz mevsiminde tüm vatandaşları bilinçli davranmaya davet ederek, aşırı sıcaklarla mücadelede toplum sağlığının korunması adına uyarılarını yineledi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.