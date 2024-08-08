Isparta’da Sınırsız Tanıtım İmkânı: Hem Radyo Hem de İnternet Üzerinden Firmanızı Duyurun!

Isparta'da firmanızı ve faaliyetlerinizi en etkili şekilde tanıtmak için mükemmel bir fırsat! 98.6 MHz frekansından yayın yapan ve Isparta'nın en çok dinlenilen nostalji kanalı olan Radyo Isparta, firmanızı geniş kitlelere ulaştırma imkânı sunuyor. Nostalji tutkunlarının vazgeçilmez adresi olan bu radyo, Isparta’da köklü bir dinleyici kitlesine sahip. Firmanızı tanıtmanın en nostaljik ve etkili yolu tam da burada!

Üstelik sadece radyo ile sınırlı kalmıyoruz! İnternetin gücünden yararlanarak, firmanızın tanıtımını Isparta’nın en popüler haber sitesi olan Isparta Haber Ajansı (www.ispartahaber.com.tr) üzerinden de yapıyoruz. Bu sayede firmanız hem radyo dalgalarıyla hem de internetin sınırsız dünyasıyla Isparta’da adını duyuruyor.

Hem geleneksel medya hem de dijital platformda varlığınızı güçlendirmek ve hedef kitlenize en kısa yoldan ulaşmak için bize hemen ulaşın.



İrtibat: 0535 323 20 05. Radyo Isparta ve Isparta Haber Ajansı iş birliğiyle firmanızı zirveye taşıyın!

Sınırsız reklam, güçlü tanıtım, maksimum etki... Isparta’nın en güvenilir mecralarında yerinizi almak için geç kalmayın!

Yıllık ve 3 Aylık tanıtım ücretileri için hemen iletişime geçin.

Radyo Isparta Canlı Dinle: https://radyoisparta.com.tr/