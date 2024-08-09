Isparta’da Girişimciler İçin Kritik E-Ticaret Toplantısı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO), üyelerine ve girişimcilere yönelik önemli bir seminer düzenledi. "Trendyol’un E-Ticaretteki Yeri ve E-İhracat Fırsatları" başlıklı etkinlikte, Trendyol Akdeniz Bölgesi Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Dursun Ağmaz, katılımcılara platformun sunduğu avantajları ve e-ticaret stratejilerinin nasıl geliştirileceğine dair bilgiler verdi.

Seminer, ITSO Meclis Salonu'nda gerçekleşti ve yoğun ilgi gördü. Açılış konuşmasını yapan ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, dijitalleşmenin iş dünyasına getirdiği fırsatları vurguladı ve ITSO’nun bu konuda üyelerine rehberlik etmeyi amaçladığını belirtti.

Dursun Ağmaz, Trendyol'da mağaza açma, görünürlük kazanma ve e-ihracat fırsatları gibi konuları detaylandırarak, katılımcılara uluslararası pazarda rekabet güçlerini artıracak ipuçları sundu. Ayrıca, Trendyol’un sunduğu destek ve yatırım fırsatları hakkında bilgi vererek, işletmelerin pazar paylarını artırmalarına nasıl yardımcı olabileceklerini anlattı.

Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi ve e-ticaretin günümüz ticaret dünyasında ne kadar kritik bir rol oynadığı bir kez daha gözler önüne serildi.



















