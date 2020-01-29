Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Isparta Belediyesi vasıtasıyla 17 ayrı mahallede 17 semt sahası yapılacağı, projelendirme çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederek, şöyle devam etti:



SEMT SAHALARI YETERSİZ

“Isparta’da semt sahalarımız biraz eksik. Bunun çalışmalarını geçen dönem yapmıştık. Bu dönemde sayın bakanımızın üniversite açılışı için geldiğinde konuyu sayın Beledieye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen arz etti. Bunun alt yapısını da hazırladık. 16-17 ayrı mahallemizde 17 tane semt sahası yapımıyla ilgili proje hazırlandı. Bakan bey talimat verdi. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Isparta’daki gençlerimize, çocuklarımıza semt sahaları yetersizdi. Çocuklarımın idman yapacağı, oynayacağı, akranlarıyla buluşacağı mekanların olması gerekiyordu. İnşallah bu Isparta Belediye Başkanlığı vasıtasıyla 17 ayrı semt sahasını Isparta’ya kazandırmış olacağız.



ATATÜRK STADYUMUNU GÜNDE

2 BİNDEN FAZLA KİŞİ KULLANIYOR

Isparta’ya son 10 yıldır spor alt yapısının gelişmesi için çok güzel spor tesisleri kazandırıldı. Uluslararası atletizm sahamız var. Işıkkent’te yeni faaliyete giren spor salonumuz var ki burada 50’nin üzerinde ulusal organizasyon yapıyoruz. Onun dışında ilimizdeki çocukların daha iyi, daha sağlıklı imkanlarda spor yapmasına elverişli hale getirdiğimiz Atatürk stadyumu var. Burada müsabakaların dışında günlük 2 binin üzerinde insanımız kullanıyor. Biz Atatürk stadyumumuzu sabah 5’te açıp akşam gece 11’e kadar açık tutuyoruz.



YAZ SPOR OKULLARI

Özellikle okul sporlarında bizim şuanda ortaöğretimde eğitim gören 82 bin öğrencimiz var. Biz her yıl yaz spor okullarında özellikle hazirandan eylüle kadar biz yaklaşık 18 bin öğrenciye ulaştık. Çocuklarımızı biz yaz spor okullarına alıyoruz. Katılım gayet iyi. Ortaöğretimdeki öğrencilerin 4’te 1’ini 27 branşta yaz sporu okullarına alıyoruz.”

