YANLIZ DEĞİLSİN ELAZIĞ

YANLIZ DEĞİLSİN MALATYA

TEŞEKKÜRLER GELENDOST

Isparta'nın Gelendost ilçesinden deprem bölgesine 28 ton elma yüklü tır yola çıktı.Glelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin teşekkür mesajı yayınladı.Deprem bölgesine vatandaşlarımızdan toplanan 28 ton civarında elma depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Bizlere ulaşarak ürün teslim eden ve kapasitemizin dolması sebebiyle ulaşamadığımız tüm halkımıza teşekkür ederim. Gelendost gönül zenginliğini bir kez daha gösterdi.