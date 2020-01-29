Isparta'nın Gelendost ilçesinden deprem bölgesine 28 ton elma yüklü tır yola çıktı.
Glelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin teşekkür mesajı yayınladı.
GELENDOST BELEDİYESİ BÜLTENİ
YANLIZ DEĞİLSİN ELAZIĞ
YANLIZ DEĞİLSİN MALATYA
TEŞEKKÜRLER GELENDOST
Deprem bölgesine vatandaşlarımızdan toplanan 28 ton civarında elma depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Bizlere ulaşarak ürün teslim eden ve kapasitemizin dolması sebebiyle ulaşamadığımız tüm halkımıza teşekkür ederim. Gelendost gönül zenginliğini bir kez daha gösterdi.