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Isparta'da 14 şubat için sevimli ayıcıklar ve çikolata çeşitleri reyonlarda

Isparta'da 14 şubat için sevimli ayıcıklar ve çikolata çeşitleri reyonlarda
ISPARTA
G.Tarihi: 30.01.2020 01:46
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
TATLI, SEVİMLİ VE ROMANTİK SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ ASRIN'DA YERİNİ ALDI

Isparta'da En Romantik Sevgililer Günü Hediyeleri Nelerdir?, Sevgilime Ne Hediye Almalıyım?En Uygun Sevgililer Günü Hediyeleri Nelerdir?, Sevgililer günü hediyesi erkek ve bayan için alınır?  gibi sorularınıza,  hediye arayışlarınıza çok özel ürünlerle karşılık veren Asrın Pasta Hobi Parti, özel günlerinize anlam katmaya devam ediyor.

 Asrın Un Pasta Hobi Parti'de 14 Şubat'a özel reyonlar açıldı.
Her yıl tüm dünyada kutlanan Sevgililer Günü unutulmaması gereken özel günlerden bir tanesidir. Erkek yada Kız arkadaşınıza onu unutmadığınızı göstermek içinde bir fırsattır.

SEVİMLİ AYICIKLAR

Sevimli bir oyuncak ayı kimi gülümsetmez ki! Çocuklar kadar yetişkinleri de mutlu eden oyuncaklar arasında, bir hediye niteliğinde değerlendirilebilecek çok özel ürünler Asrın'da sizlerle buluşuyor. Sevdiklerinizi özel günlerini renklendirmek, onlara sevimli bir hatıra bırakmak adına tercih edebileceğiniz hediyelik oyuncak ayı seçenekleri en eğlenceli halleriyle sizlerle!

Oyuncak ayı büyük boy olsun istiyorsanız elinde “Seni seviyorum” yazılı bir kalp taşıyan kocaman bir ayıcıkla hem anlamlı bir mesaj verebilir hem de özel gününüze renk katabilirsiniz. Sevgililer Günü hediyeleri arasında da sevimli bir tercih olarak göze çarpan oyuncak ayılar uzun yıllar geçse de etkisini kaybetmeyecek bir hatıra olacaktır. Sizi her zaman mutlu eden, kalbinizi aşkla ruhunuzu mutlulukla dolduran sevgilinize özel günlerinizde romantik hediyeler arayışınızı sonlandıracak sevimli ayıcıklar ile hem ona eğlenceli bir an yaşatabilir, hem de yüzündeki kocaman gülümsemeye tanık olabilirsiniz. Yanınızda olmasıyla hayatınızı daha renkli bir hale getiren, günlerinize anlam katan sevgiliniz böylesinde romantik ve sevimli bir hediye karşısında büyülenecektir. Her zaman en özel köşesinde saklayacağı ayı oyuncak ona her zaman sizi anımsatacak ve her gördüğünde gülümsetecektir. Yan yana olmadığınız zamanlarda bile varlığınızı hissettirebilecek sevimli hediye, farklı bir Sevgililer Günü hediyesi arayanlara etkili bir cevap olacaktır.

Mesela elinde kırmızı kalpler tutan pembe bir oyuncak ayı büyük olmasıyla sevgilinizin odasının önemli bir aksesuarı haline gelecektir. Pembe renkli sevimli peluş ayı, pembe rengi seven ve dekorunda kullanan sevgilinize etkileyici bir hediye olacaktır. Gelin ve damat tasarımlı 2’li peluş oyuncak seti ile de sevgilinizi çok mutlu edebilir onun çocuk yanlarını ortaya çıkarabilirsiniz. İçinizdeki çocuksu ruhu hisseden sevgiliniz kendisini çok özel ve değerli hissedecek, bu şirin hediyeyi ömür boyu saklamak isteyecektir.

Sevgililer Günü için tatlı ve pofuduk bir peluş hayvan hediye etmek istiyorsanız, Isparta doğru adrestesiniz. Yani Asrın'da...

ÇİKOLATA ÇEŞİTLERİ VE HEDİYE SEPETİ 

Sevgiliye hediye seçiminizde farklılık, eğlence ve biraz da romantizm istiyorsanız Kalp kutulu bir çikolata paketi sevdiğinizin gönlünü fethedecektir.
Sevgilinize özel bir hediye sepeti de tercih edilebilirsiniz. Bir sepet içerisinde yer alan küçük bir oyuncak ayı, “Seni seviyorum” yazılı kalpli bir yastık, mumlar, kalpli el ısıtıcısı, aşk çeki, lavanta kesesi, çikolatalar ile birlikte çiçek ve süslemelerle donatılan bir hediye sepeti romantik ambiyansınızı oluşturacak, anlamlı bir hediye olacaktır. Sevgilinizin çok seveceği ürünlerle, romantik hediyelerle doldurulan sepet özel gününde kendisini çok iyi hissetmesini sağlayacak, içerisindeki çikolatalar ona büyük bir mutluluk verecektir.

Adres: Sanayi mahallesi 102. cadde No: 46 ( Yaşar Bolat üst geçit yanı) ISPARTA
Telefon: 0246 218 07 32
 
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