Isparta’da Sahte Etiketle Dolandırıcılık Girişimi: Jandarmadan Başarılı Operasyon

İzmir’den Isparta’ya 6 araç ile gelen ve sahtecilik amacı taşıyan 7 şüpheli, Jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu ile suçüstü yakalandı. Şüphelilerin, düşük maddi değerli Çin malı ağaç kesme motorları ve kırıcıları (hilti), ünlü markalar olan STIHL ve BOSCH etiketleriyle yeniden etiketleyerek sahte faturalarla ilçe ve köylerde dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

JASAT Dedektiflerinden Hızlı Müdahale Isparta İl Jandarma Komutanlığı’nın Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından tespit edilen 6 şüpheli araç, Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli yürütülen operasyon kapsamında takibe alındı. Operasyon sonucunda, şüphelilerden M.B., A.Ö., E.Ö., F.Ö., H.H., A.B., ve M.A., markası değiştirilmiş 45 adet ağaç kesme motoru ve 3 adet kırıcı (hilti) ile birlikte suçüstü yakalandı ve malzemelere el konuldu.

Jandarmadan Kesintisiz Güvenlik Çalışmaları Isparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürmekte olup, sahtecilik ve dolandırıcılıkla mücadelede etkin adımlar atmaya devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı



