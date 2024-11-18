Haftanın Her Günü Tazeliğiyle Dikkat Çeken Deniz Ürünleri Kaya Balık’ta!

Isparta’nın en işlek noktalarından biri olan Yeni Çarşamba Pazarı'ndaki Kaya Balık, taptaze deniz ürünleri ve eşsiz hizmetiyle bölgede fark yaratıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte doğrudan balıkçı teknelerinden tedarik edilen en kaliteli balıklar, Kaya Balık’ın tezgahlarında yerini alıyor. Göz alıcı bir çeşitlilikte sunulan balıklar, müşteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşımla hijyenik ve modern standartlarda hazırlanıyor.

Kaya Balık’ın özenle dekore edilmiş tezgahları, müşterilere balık alışverişini keyifli bir deneyime dönüştürüyor. Parlak ışıkların altında sergilenen taze levrek, çipura, palamut ve daha fazlası, zengin renkleriyle iştah kabartıyor. Usta ellerin titizlikle gerçekleştirdiği fileto çıkarma, kılçık temizleme gibi hassas işlemler sayesinde siz sadece ne pişireceğinizi düşünün, gerisini profesyonel ekibimiz halletsin!

Yoğun ilgi gören Kaya Balık, haftanın her günü kalabalık bir müşteri kitlesine hizmet veriyor. Hem uygun fiyat seçenekleri hem de taze deniz ürünleriyle şehrin her kesiminden ziyaretçi çekiyor. Özellikle hafta sonları, balık severler tezgahların önünde sabırsızlıkla sıraya giriyor, bu da Kaya Balık’ın Isparta'da ne kadar çok tercih edildiğini gösteriyor.

Siz de denizden taze gelen lezzetleri sofralarınıza taşımak ve güvenilir bir balıkçının ayrıcalığını yaşamak istiyorsanız Kaya Balık’a uğrayın!

Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9, ISPARTA

WhatsApp Hattı: 0 530 072 21 80

Telefon: 0246 220 20 70

Instagram’da takip edin: @kaya.balik

Taptaze deniz ürünleriyle Isparta’nın ilk adresi: Kaya Balık!





































































