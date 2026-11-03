Isparta’da radar noktaları HAYAT 112 uygulamasında!

Isparta’da radar noktaları HAYAT 112 uygulamasında!
ISPARTA
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Isparta’da yeni dijital dönem! Radar noktaları uygulamada

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Uygulamayla asayiş ihbarları fotoğraf ve video eklenerek iletilebilirken, RADAR+ özelliği sayesinde sabit radar, EDS ve hız koridorları harita üzerinden görüntülenebiliyor.
Isparta’da güvenlik hizmetlerinde dijital uygulamaların kullanımı yaygınlaşıyor. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların güvenlik birimlerine daha kolay ulaşabilmesini sağlayan HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.
Uygulama, asayiş olaylarından şüpheli durumlara kadar farklı konularda ihbar imkânı sunarken, sürücülere yönelik RADAR+ özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Fotoğraf ve video ekleyerek ihbar yapılabiliyor

HAYAT 112 uygulaması üzerinden asayiş olayları, uyuşturucu kullanımı ve satışı ile şüpheli durumlara ilişkin ihbarlar ilgili birimlere iletilebiliyor.
Vatandaşlar ihbarlarına fotoğraf ve video ekleyebiliyor. Anlık konum paylaşımı sayesinde ekiplerin olay yerine ulaşmasına yardımcı olunması hedefleniyor.

RADAR+ ile radar ve EDS noktaları haritada

Uygulamanın öne çıkan özelliklerinden biri de RADAR+ bölümü oldu.
Bu özellik sayesinde sürücüler, güzergâhları üzerinde bulunan sabit radar noktalarını, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameralarını ve hız koridorlarını harita üzerinden görüntüleyebiliyor.
Böylece sürücüler yolculuk öncesinde güzergâhları hakkında bilgi edinebiliyor ve trafik kurallarına uygun şekilde seyahat etmeleri konusunda bilgilendiriliyor.

Isparta Emniyetinden uygulamayı kullanma çağrısı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, dijital imkânların güvenlik hizmetlerine katkısına dikkat çekerek vatandaşları HAYAT 112 uygulamasını kullanmaya davet etti.
Uygulamanın sunduğu ihbar imkânlarıyla vatandaşların güvenlik süreçlerine katılımının kolaylaştırılması amaçlanıyor.
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