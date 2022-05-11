Isparta’da otomobil ile tır çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.Kaza 19.00 sıralarında Isparta-Eğirdir karayolu Aliköy kavşağında meydana geldi. Tır ile otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savruldu. Kazayı görenler 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Otomobilde sıkışan yaralılara olay yerindeki vatandaşlar kurtarmak için müdahale etti. Kazada araçtan kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altını alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.