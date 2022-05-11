Karbon salınımı sıfıra indirgenecekTarihi kökleri 1950'li yıllara uzanan Sebat Gülyağı, bir 'Dünya Şirketi' hâline geldi. Isparta'ya Rosa Damescana (Yağ Gülü) başta olmak üzere Itrî-Tıbbi ve Aromatik Bitkiler alanında fayda ve değer üreten Sebat Gülyağı, makine ihracatı da gerçekleştiriyor. Sebat, bu bağlamda ürettiği uçucu yağlar makinelerini İran, Pakistan, Hindistan, Afganistan, İtalya, Tunus, Fas ve Bulgaristan'a ihraç ediyor.Çalık Holding ile de stratejik çözüm ortaklığı kurmayı başaran Isparta'nın öz marka değeri Sebat Gülyağı, geçtiğimiz dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracata da başladı. Gülyağı üzerine dört ayrı şirket kuran Sebat, ayrıca Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) listesinde de en üst sıralarda yer alıyor. Zira üç şirket BAİB'in açıkladığı İhracat Şampiyonları Listesi'nde yer alıyor.Sebat Gülyağı'nın üçüncü kuşak temsilcisi Makine Mühendisi Hasan Ali Kınacı, Kanal 32 TV'de akademisyen gazeteci Şakir Hüseyin Aksöz'ün hazırlayıp sunduğu 'Ne var ne yok' isimli programın canlı yayın konuğu oldu.Sebat Gülyağı üst düzey yöneticisi Hasan Ali Kınacı, tarihi kökleri 1950'li yıllara uzana n kuruluş genel şemsiyesi altında 11 şirket bulunduğunu söyledi. Bunların 4'ünün uçucu yağlar üzerine uzmanlaştığını kaydeden Kınacı, Isparta'da Itrî-Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden 84ˈünün yağını çıkarıp Türkiye ve Dünya piyasasına sunduklarını söyledi.Ayrıca uçucu yağları çıkaran makinelerin imalâtını gerçekleştirip -inşaat hariç- anahtar teslim olacak şekilde Dünyaˈnın dört bir köşesine ihraç ettiklerini anlatan Kınacı, Küresel İklim Değişikliği ile mücadele bağlamında da güçlü politikaları hayata geçirdiklerini kaydetti.'Gülhane'; 'Ab-ı Hayat'; 'Eglantine' ve 'Aktar' isimli tescilli markaları ile gülyağı ve diğer uçucu yağlar, gülsuyu, kozmetik, parfümeriden oluşan bine yakın üretim gerçekleştirdiklerini dile getiren üçüncü kuşak temsilci Makine Mühendisi Hasan Ali Kınacı şöyle konuştu:''Sebat Gülyağı 1950'li yıllarda dedem Hasan Ali Kınacı tarafından kuruldu. Ardından ikinci kuşak babam şirketi önemli bir noktaya getirdi. Şimdi biz görev başındayız. Abim Süleyman Kınacı Dr. KimyagerAraştırma- Geliştirme (Ar-Ge) ve çok büyük kapsamlı laboratuvarımızdan sorumlu. Ben de Makine Mühendisliği okudum. Uçucu yağlar makinesi imalâtından sorumluyum.Amiral gemimiz ise Rosa Damescana (Yağ Gülü) ve uçucu yağlar…''''Gülhane'' marka ürünleri sadece Türkiye çapındaki eczanelerde tüketicilerin beğenisi ve kullanımına sunduklarını anlatan Kınacı, şöyle devam etti:''Aktar'' markası da aktarlarda satışta. ''Ab-ı Gül'' ise tüm piyasaya verdiğimiz bir markamızdır. Tüm market gruplarında ve ulusal zincir market kanallarında satışa sunuyoruz.''Eglantine'' ise Avrupa ve Dünya'ya sunduğumuz bir üründür. Yine '' KNC'' isimli bir markamız var. Yine o da yurt dışında market türü zincir marketlerde satışa sunuluyor.Çalık Holding ile kurduğumuz ortaklığımız da devam ediyor. Çalık Holding ile birlikte Çin Halk Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ihracata başladık.Elektronik Ticaret (e-Ticaret) altyapı çalışmalarımız da hâlihazırda devam ediyor.''Itrî-Tıbbi ve Aromatik Bitkiler üretiminden uçucu yağ çıkarılmasına; parfümeri, kozmetik üretiminden makine imalâtına kadar tüm süreçlerde faaliyet gösteren bir Dünya şirketi hâline gelen Sebat'ın üçüncü kuşak temsilcisi Makine Mühendisi Hasan Ali Kınacı, sözlerine şöyle devam etti:''Isparta uçucu yağlar konusunda çok avantajlı bir kent.Itrî-Tıbbi ve Aromatik Bitkiler açısından da çok zengin bir coğrafya. Biz Sebat Gülyağı olarak üzerimize düşen sorumlulukları fazlasıyla yerine getiriyoruzŞu an sadece uçucu yağlar alanında dört ayrı şirketimiz var ve 84 farklı yağ çıkarıyoruz.Bununla birlikte 5 bin dönüm arazide bitkiler üretiyoruz. Yine Bulgaristan'da 6 bin dönüm arazimiz var. Orada da bitki üretimi gerçekleştiriyoruz. Ancak üretim için daha çok arazilere, daha kapsamlı ve kapsayıcı başarı hikâyeleri olduğu çok açıktır.Şöyle bir söz var: ''Isparta Dünya gülyağının yüzde 65ˈini üretiyor''Bu bir masal… Hiçbir gerçekliği yok. Artık bu muhabbeti kapatmalıyız. Hiçbir şekilde doğru bir bilgi değil. Ispartaˈnın Dünya piyasasındaki hâkimiyeti yüzde 5. Evet yüzde 5…Artık bu muhabbeti bırakıp, ˈˈbiz ne yapabiliriz? '' sorusunu sormamız gerekiyor.Kekik'te Denizli merkez oldu.Biberiyede KocaeliNeden?Neden Isparta değil…Oturup düşünmeliyiz. Çözüm üretmeliyiz. Itrî-Tıbbi ve Aromatik Bitkiler açısından Isparta, Türkiye'nin en zengin coğrafyalarından biri. Gül dışında öne çıkan ürünümüz var mı? Bu sorulara cevap bulmalıyız.''