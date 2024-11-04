Isparta'da Mobilya Festivali Başladı: Mopark'tan Kasım Ayına Özel %50 İndirim

Isparta’nın önde gelen mobilya kuruluşu Mopark, sektördeki lider markalarla iş birliği yaparak Kasım ayına özel büyük bir mobilya festivaline imza attı. Akdeniz Bölgesi’nin en büyük kapalı alan showroom’una sahip olan Mopark, yüzlerce çeşit üründe net %50 indirim fırsatı sunuyor.

Mopark’ın bünyesinde yer alan Doğtaş, Lova Yatak, Divanev, Puffy Yatak ve Tekstil, İpek ve İnegöl Mobilya gibi prestijli markaların ürünleri; güler yüzlü personelin çay ve kahve ikramı eşliğinde müşterilerin beğenisine sunuluyor. Müşteriler, keyifli bir alışveriş deneyimi yaşarken, ihtiyaçlarını en uygun fiyat ve cazip ödeme seçenekleriyle karşılayabiliyor.

Stoklarla sınırlı olan bu büyük kampanya, depolar tükenmeden değerlendirilmeli. Mopark, Isparta’daki mobilya tutkunlarını bu büyük festivale davet ediyor.



ADRES:

Eğirdir yolu 3.km ISPARTA

Telefon: 0246 224 3204



