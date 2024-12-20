Isparta’da Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Protokolü İmzalandı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle hayata geçirilen Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında, Isparta İŞKUR İl Müdürlüğü ile Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Isparta Ticaret Borsası ve Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası arasında protokol imzalandı.

İmza töreni, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Törene İŞKUR İl Müdürü Mustafa Höke, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin ve Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Kurucu katıldı.

Protokol kapsamında oluşturulan Isparta İl Çalışma Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirerek programın uygulama süreçlerini ve duyurulmasına yönelik planları ele aldı. Toplantıda, İŞKUR tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ilişkin bilgilendirme sunumu da yapıldı.

Protokolün amacı, işgücü piyasasının talep ettiği niteliklere uygun işgücünün yetiştirilmesi, mesleki eğitim kursları aracılığıyla istihdam oranlarının artırılması ve bölgedeki iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda kalifiye eleman temin edilmesi olarak açıklandı.

Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı'nın Isparta'da işsizlik oranlarının düşürülmesine ve istihdam olanaklarının genişletilmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.