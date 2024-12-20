Asgari Ücrette Üçüncü Toplantı: TÜRK-İŞ Zam Talebini Açıkladı

2025 yılı için asgari ücreti belirleme sürecinde üçüncü toplantı yapıldı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, işçi kesiminin talebini "yüzde 45 enflasyon üzerine yüzde 20 refah payı eklenerek 29 bin 583 TL" olarak açıkladı. Atalay, asgari ücretin artık bir geçim ücreti haline geldiğini ve artan kira, doğal gaz, gıda ve eğitim masrafları karşısında işçilerin alım gücünün düştüğünü vurguladı.

Toplantıda, işveren temsilcilerinden henüz bir teklif gelmediği belirtilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hem çalışanların refahını artıracak hem de işverenlerin rekabet gücünü koruyacak bir çözüm bulacaklarını ifade etti. Bakan Işıkhan, sürecin uzlaşı ve istişareyle ilerlediğini söyledi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TÜRK-İŞ’in yöntemini doğru bulduğunu ve işçi temsilcilerinin taleplerini hayat standartları doğrultusunda belirlediğini belirtti. Uzmanlar, yeni asgari ücretin önümüzdeki hafta netleşeceğini öngörüyor. İşveren tarafının açıklamaları ve hükümetin hakem rolü sürecin tamamlanmasında belirleyici olacak.