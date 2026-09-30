Isparta’da kadınlara ücretsiz zumba, step aerobik ve pilates kursu

Isparta Belediyesi tarafından Işıkkent Spor Salonu’nda kadınlara yönelik ücretsiz zumba, step aerobik ve pilates kursları düzenleniyor. Işıkkent, Batıkent, Muzaffer Türkeş ve Binbirevler mahallelerinden katılan kadınlar, spor yaparken sosyalleşme imkânı da buluyor. Kursiyerler, taleplerinin karşılanmasından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.

Isparta Belediyesi, kadınların spor faaliyetlerine katılımını artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Işıkkent Spor Salonu’nda ücretsiz spor kursları veriyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in, Işıkkent ve çevresindeki mahalle sakinlerinden gelen talepler üzerine verdiği talimatla başlatılan kurslarda kadınlar, zumba, step aerobik ve pilates eğitimi alıyor.

Işıkkent, Batıkent, Muzaffer Türkeş ve Binbirevler mahallelerinden gelen çok sayıda kadın, kurslar sayesinde hem fiziksel aktivitelerde bulunuyor hem de günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşarak sosyalleşme fırsatı yakalıyor.

“Başkanımızdan talep ettik, bizi geri çevirmedi”

Kursiyerlerden Hatice Tercan, spor kurslarının açılması için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’den talepte bulunduklarını ve bu taleplerinin karşılandığını söyledi.

Zumba ve step kurslarına katıldığını belirten Tercan, sporun sağlık açısından faydalı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Burada zumba ve step kursuna gidiyorum. Sağlık açısından faydalı olması için spor yapıyoruz. Buraya gelen bazı arkadaşlar çocukları olduğu için merkeze gidemiyordu. Biz de burada zumba yapabilmek için belediye başkanımızdan talepte bulunduk. Sağ olsun geri çevirmedi. Kursa devam ediyoruz ve devam etmek de istiyoruz. Sağlığımız için gelip gidiyoruz ve çok memnunuz. Ayrıca sosyalleşiyoruz, bize de değişiklik oluyor. Taleplerimizi boş çevirmediği için Şükrü Bey'e teşekkür ederiz. Kurslarımız inşallah devam eder. Mahalle sakinleri olarak bize çok iyi geldi.”

“Severek geliyoruz”

Kursiyer Azime Korkmaz da spor etkinliğinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, kursların hem sağlık hem de sosyalleşme açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Korkmaz, “Bu etkinliğin olması bizi gerçekten mutlu etti. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e sonsuz teşekkür ederiz. Her yerde, her zaman böyle etkinliklerin olması istiyoruz. Bu bizim hem sağlığımız için hem de arkadaşlarla tanışmamız için iyi oluyor. Evde oturup yatmaktansa spor etkinliğine katılmak bizler için çok iyi oluyor. Çok mutluyuz, sanki öğrenci gibi, okula gider gibi gerçekten sevinerek geliyoruz. İyi ki kurs açılmış. İyi ki belediye başkanımız düşünmüş” dedi.

“Kurs saatinin gelmesini heyecanla bekliyorum”

Kursiyer Faden Barkın ise mahallelerinde böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Merkeze ulaşımın kendileri için zor olduğunu belirten Barkın, özellikle küçük çocuğu olan kadınların bu tür etkinliklere katılmakta güçlük yaşadığını ifade etti.

Barkın, “Bizim için merkeze ulaşılması çok zor oluyordu. Küçük çocukları okula gidip, böyle aktivitelere katılamayan kadınlar oluyordu. Belediye başkanımıza, mahalle toplantısında bizim talebimizi değerlendirip bu etkinliği sunduğu için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kendimize zaman ayırıyoruz. Bu saatin gelmesini heyecanla bekliyorum. Burada çok güzel zaman geçiriyoruz. Mutluyuz, Allah razı olsun. Mahallemizde böyle bir etkinliğin devam etmesini, hiç bitmemesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Üç farklı branşta eğitim veriliyor

Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Zumba Eğitmeni Tuğba Kurt, kursların yaklaşık bir yıldır devam ettiğini belirterek zumba, step aerobik ve pilates olmak üzere üç farklı branşta eğitim verdiklerini söyledi.

Işıkkent ve çevresindeki mahallelerden gelen talepler üzerine bu bölgede de kurs açıldığını ifade eden Kurt, kadınların etkinliklerden yararlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurt, kursların hem fiziksel sağlık hem de sosyalleşme açısından önemli katkılar sunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yaklaşık bir yıla yakındır dersler veriyoruz. Zumba, step aerobik ve pilates olarak üç branşımız var. Belediyemizin spor salonunda bu dersleri veriyorduk. Işıkkent ve çevrelerindeki Batıkent, Muzaffer Türkeş ve Binbirevler mahallelerinden talep geldiği için burada eğitime başladık. Başkanımız kırmayıp kabul ettiği için çok teşekkür ederiz. Bu mahalledeki hanımlarımız da bu etkinlikten yararlanabildikleri için çok memnun ve çok mutlular.”

Kurt, sporun sağlıklı bir yaşam açısından önemine dikkat çekerek, beslenmeye de özen gösterilmesiyle birlikte spor faaliyetlerinden daha iyi sonuçlar alınabileceğini ifade etti.

Kurslara katılmak isteyenlerin kayıt işlemleri için Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne başvurabilecekleri belirtildi.