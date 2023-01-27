Müjde Isparta: Poşetten koliye; streç filmden köpük tabak ve plastik servis malzemelerine kadar genel şemsiyede her ürünü tek bir noktadan toptan ve perakende şekilde temin edebileceğiniz bir kurum açıldı: TAMBALAJ
-TÜM AMBALAJ ÜRÜNLERİNE
TEK BİR REFERANS KAYNAĞINDAN
ULAŞABİLİRSİNİZ
Girişimci Bilgehan Enginar ve Bayram Altuntaş ortaklığında Isparta'da yeni bir kurum açıldı: TAMBALAJ…
TAMBALAJ, tüm ambalaj ürünlerinde referans kaynağı olarak hizmet verecek.
Davraz Mahallesi'ndeki Yeni Çarşamba Pazarı'nda; D Blok- No: 96 adresinde hizmet vermeye başlayan TAMBALAJ'da toptan ve perakende şekilde şu malzemeler satışa sunuldu:
-Poşet
-İp
-Çuval
-Koli
-Kâğıt
-Kese kâğıdı
-Balonlu naylon (patpat)
-Bant
-Streç film
-Köpük tabak
-Plastik servis malzemeleri
-Buzdolabı poşeti
-Folyo
-Ve yüzlerce çeşit malzeme
HEDEFİMİZ YÜKSEK KALİTELİ ÜRÜNLERİ
EN UYGUN FİYATLARLA
TÜKETİCİLERİMİZİN HİZMETİNE SUNMAK
Girişimci Bilgehan Enginar ve Bayram Altuntaş, hedeflerinin kurumsal ve bireysel müşterilerine yüksek kalitedeki ürünleri en uygun fiyat ve koşullarda sunmak olduğunu ifade ettiler.
Uzmanlık alanı olarak odak noktaya ambalaj ürünlerini koyduklarını ifade eden Enginar ve Altuntaş, ''referans kaynağı olmak için yola çıktık. Uzmanlık alanımız ambalaj ürünleri. Yüksek kalite ve en uygun fiyatlarla tüm ambalaj ürünlerini tek bir noktadan toptan ve perakende şekilde temin edilebilecek bir kurumsal yapı oluşturduk'' şeklinde konuştular.
İletişim:
Tambalaj
Ambalaj Ürünleri
Toptan ve Perakende
Davraz Mahallesi
Yeni Çarşamba Pazarı
D Blok
No: 96
Merkez- Isparta/ Türkiye
Kurumsal Telefon:
0 (535) 954 29 85
0 (545) 813 16 14
Web Sayfası:
www.tambalaj.com