ISPARTA'DA AMBALAJIN YENİ ADI: TAMBALAJ HİZMETE AÇILDI























































Girişimci Bilgehan Enginar ve Bayram Altuntaş ortaklığında Isparta'da yeni bir kurum açıldı: TAMBALAJ…-Poşet-İp-Çuval-Koli-Kâğıt-Kese kâğıdı-Balonlu naylon (patpat)-Bant-Streç film-Köpük tabak-Plastik servis malzemeleri-Buzdolabı poşeti-FolyoGirişimci Bilgehan Enginar ve Bayram Altuntaş, hedeflerinin kurumsal ve bireysel müşterilerine yüksek kalitedeki ürünleri en uygun fiyat ve koşullarda sunmak olduğunu ifade ettiler.Uzmanlık alanı olarak odak noktaya ambalaj ürünlerini koyduklarını ifade eden Enginar ve Altuntaş, ''referans kaynağı olmak için yola çıktık. Uzmanlık alanımız ambalaj ürünleri. Yüksek kalite ve en uygun fiyatlarla tüm ambalaj ürünlerini tek bir noktadan toptan ve perakende şekilde temin edilebilecek bir kurumsal yapı oluşturduk'' şeklinde konuştular.TambalajAmbalaj ÜrünleriToptan ve PerakendeDavraz MahallesiYeni Çarşamba PazarıD BlokNo: 96Merkez- Isparta/ Türkiye0 (535) 954 29 850 (545) 813 16 14