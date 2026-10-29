Isparta’da kuşlar için yeni beslenme alanı talebi

Isparta Lokantacılar, Kasaplar ve Fırıncılar Odası, Kaymakkapı Meydanı’nda kuşların beslenmesi için gıda işletmelerinden uzakta uygun bir alan belirlenmesi talebiyle belediyeye dilekçe sundu.

Isparta’da kuşlar için yeni beslenme alanı talebi
ISPARTA
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Isparta’da kuşlar için yeni beslenme alanı talebi

Isparta Kaymakkapı Meydanı’nda kuşların beslenmesi sırasında oluşan kuş tüylerinin çevredeki gıda işletmeleri açısından hijyen endişesine neden olduğu belirtildi. Isparta Lokantacılar, Kasaplar ve Fırıncılar Odası, kuşların beslenmesi için gıda satış noktalarından uzakta uygun bir alan belirlenmesi talebiyle belediyeye dilekçe sundu.

Kaymakkapı Meydanı için belediyeye başvuru

Isparta’da kent merkezinin önemli noktalarından Kaymakkapı Meydanı’nda kuşların beslenmesi konusu gündeme geldi. Isparta Lokantacılar, Kasaplar ve Fırıncılar Odası, meydanda kuşların beslenmesi sırasında oluşan kuş tüylerinin çevredeki gıda işletmeleri bakımından hijyen ve halk sağlığı açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekti.

Oda Başkanı Özgür Tunçbilek ve beraberindekiler tarafından Isparta Belediyesine sunulan dilekçede, kuşların beslenme faaliyetlerinin gıda satışı yapılan alanlardan uzakta, uygun bir bölgede sürdürülmesi istendi.

Hem esnafın hem hayvanseverlerin hassasiyeti gözetilsin

Dilekçede, hayvanların korunması ve beslenmesine yönelik duyarlılığın önemine vurgu yapılırken vatandaşların sağlığının korunması ve esnafın yaşadığı mağduriyetin giderilmesi gerektiği ifade edildi.

Oda yönetimi, kuşların beslenmesi için uygun bir alan belirlenmesinin hem hayvanseverlerin hassasiyetlerinin gözetilmesine hem de gıda işletmelerinde hijyen koşullarının korunmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Çözüm için uygun alan önerisi

Başvuruda, kuşların beslenmesinin tamamen engellenmesinden ziyade bu faaliyetlerin gıda işletmelerinden uzak, uygun bir noktada gerçekleştirilmesi talebi öne çıktı.

Kaymakkapı Meydanı’nda kuşların beslenmesine ilişkin talebin değerlendirilmesiyle hem kent merkezindeki gıda işletmelerinin hijyen konusundaki endişelerinin giderilmesi hem de kuşların beslenmesine yönelik duyarlılığın korunması amaçlanıyor.

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