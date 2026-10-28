Isparta’da fuhuşla mücadele kapsamında 18 kişiye işlem

Isparta’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin fuhuş suçuyla mücadele kapsamında bir iş yerine yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda 18 kişi hakkında işlem yapıldı. 3 şüpheli hakkında ise ayrıca adli işlem başlatıldı.

Isparta’da emniyetten fuhuşla mücadele çalışması

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte fuhuş suçuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda il merkezinde bulunan bir iş yerine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 18 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 27 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan basın bülteninde, 3 şüpheli hakkında ise fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama ya da yer temini suçları kapsamında işlem başlatıldığı belirtildi.

Emniyetin açıklamasında, çalışmanın fuhuş suçuyla mücadele kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğünün kent genelinde suç ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.