Isparta’da 100 Kişilik İstihdam Fırsatı!

Merkez: Bediüzzaman Said Nursi Yurdu (15), Mihri Hatun Yurdu (14), Gülistan Yurdu (6), Gülcihan Yurdu (9), Murad Hüdavendigar Yurdu (11), Isparta Erkek Öğrenci Yurdu (12).

Bediüzzaman Said Nursi Yurdu (15), Mihri Hatun Yurdu (14), Gülistan Yurdu (6), Gülcihan Yurdu (9), Murad Hüdavendigar Yurdu (11), Isparta Erkek Öğrenci Yurdu (12). İlçeler: Atabey (5), Keçiborlu (6), Uluborlu (5), Eğirdir (6), Yalvaç (6), Şarkikaraağaç (5).

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak.

18 yaşını tamamlamış (19 yaşından gün almış) olmak.

Emekli ve malul aylığı almamak.

Öğrenci olmamak (Açık öğretim öğrencileri hariç, ancak uzaktan eğitim alanlar programa katılamaz).

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) sigortalı olarak bildirilmiyor olmak.

Gelir Kriteri: Aynı adreste (hanede) oturan kişilerin toplam kazançlarının, asgari ücretin net tutarının 1,5 katını aşmaması gerekmektedir.

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenecek olan Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 3 ay süreyle görev yapacak 100 personel alınacağı duyuruldu.Programa katılmak isteyen vatandaşlar, 1 Nisan 2026 – 5 Nisan 2026 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru işlemleri; e-Devlet, ALO 170 iletişim hattı, www.iskur.gov.tr (e-şube) üzerinden veya doğrudan İŞKUR İl Müdürlüğü'ne şahsen giderek yapılabilecek.Adayların belirlenmesi için katılımcı seçimi, 7 Nisan 2026 tarihinde saat 15:00'te Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (Merkez) binasında liste yöntemi ile yapılacak. Hak kazanan personeller, 13 Nisan 2026 tarihinde iş başı yapacak ve program 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.İşe alınacak 100 kişi, merkez ve ilçelerdeki öğrenci yurtlarında görevlendirilecek. Açıklanan kontenjan dağılımı şu şekilde:İlana başvuracak adayların program süresince taşıması gereken temel şartlar ise şunlar: