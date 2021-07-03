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Google ve TÜROFED’den Turizmde Dijitalleşme Hamlesi

Google ve TÜROFED’den Turizmde Dijitalleşme Hamlesi
ISPARTA
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Google ve TÜROFED’den Turizmde Dijitalleşme Hamlesi
 
Google ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), pandemi koşullarının zorunlu hale getirdiği dijital dönüşüm sürecinde turizm işletmelerini desteklemek amacıyla güçlerini birleştirdi. Google ve TÜROFED tarafından bugün imzalanan işbirliği protokolü, binlerce turizm işletmesi ve çalışanlarına  dijital dönüşüm için gerekli beceri ve içgörüleri kazandırırken, sektörün yenilikçi ürün ve hizmetlerle desteklenmesini hedefliyor.
 
2 Temmuz 2021 – Google ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), pandemi koşullarının zorunlu hale getirdiği dijital dönüşüm sürecinde turizm işletmelerini desteklemek amacıyla güçlerini birleştirdi. İki kurum arasındaki işbirliği protokolü Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu ve TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleşen törenle imzalandı.
 
Üç Ayaklı Dijital Dönüşüm Desteği
 
Google Türkiye ve TÜROFED’in dijital dönüşüm sürecinde, turizm işletmelerimizin yanında olabilmek amacıyla güçlerini ve çabalarını birleştirdiği işbirliği protokolü Dijital Beceriler, Turizm Sektörünün Geleceğine ilişkinİçgörüler ve İnovatif Turizm Ürün ve Hizmetleri olmak üzere üç temel konu üzerine odaklanıyor. İşbirliğinin bileşenleri ile ilgili ayrıntılar şu şekilde:
 
  1. Dijital Atölye Online Turizm Programı
İşbirliği kapsamında, turizm sektörüne özel olarak hazırlanan “Online Turizm Eğitim Programı” ile sektöre yeni dijital beceriler kazandırılırken, turizm işletmeleri ve çalışanları yeni dijital ürün ve araçlarla tanıştırılacak.
 
Turizm işletmecileri ve çalışanları söz konusu eğitimlerle “işletmelerini nasıl dijitale taşıyabilecekleri”; “dijital tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini nasıl daha etkinlikle sürdürebilecekleri”; “online içerik geliştirme stratejilerini nasıl güçlendirebilecekleri” ve “Google ürün ve servislerinin yanı sıra tüm dijital ekosistem oyuncularını tanıyarak dijital ayak izlerini nasıl büyütebilecekleri” hakkında bilgi sahibi olma imkanına kavuşacak.
 
Online eğitimlerin ardından, Google Dijital Atölye platformunda hazırlanan turizm sektörüne özel, tamamen Türkçe ve ücretsiz eğitim programı ile 2500 turizm işletmesine ulaşılması ve Google’ın sektörün dijitalleşmesine verdiği desteğin sürdürülmesi hedefleniyor.
 
  1. Turizm Sektörünün Geleceğine İlişkin İçgörüler
Turizm sektöründe geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen talep/tahmin modellerinin etkinliği pandemi ile birlikte önemli ölçüde azaldı. Aynı süreçte, iyileşmenin hızı ve şekline ilişkin belirsizlik ise veri analizlerii ve veri tabanlı içgörülerün önemini daha da artırdı.
 
Bu ihtiyaçtan yola çıkan Google Türkiye- TÜROFED ile yapılan işbirliği çerçevesinde; turizm ve seyahat sektörünün kısa, orta ve uzun vadeli görünümüne ilişkin içgörürlerini sektör temsilcileri ile paylaşarak önlerini daha iyi görmelerine, tüketici eğilimlerini daha net okuyabilmelerine ve daha iyi kararlar vermelerine katkı sunacak.
 
3)Turizm ve Seyahat Sektörünün İnovatif Ürün ve Hizmetlerle ile Desteklenmesi
Dijital hizmetler, pandemi öncesinde de gezginler için büyük önem taşıyordu. Ancak pandemi sonrası dönemde yeni ortaya çıkan ihtiyaçlar ve esneklik talebi ile birlikte dijital ürün ve hizmet talepleri de artış gösterdi. Bu çerçevede Google Türkiye ve TÜROFED önümüzdeki dönemde turizm işletmelerinin dijital ürün ve servisler hakkındaki bilgilerini güncel tutabilmek için sektörü ilgilendiren yeni teknoloji ve araçlara ilişkin bilgilendirme çalışmalarını hayata geçirecek.
 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy: “Özellikle turizmde yeni anlayışlar ve yaklaşımlar yükselişte.”
 
Google Türkiye- TÜROFED arasında imzalanan işbirliği protokolünde konuşan T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, dünyanın son bir buçuk yıldır yürüdüğü son derece sıkıntılı bir yoldan ağır ama emin adımlarla düzlüğe çıkmak üzere olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Bununla birlikte dünyanın değiştiğini, eskisinden farklı olduğunu göz ardı edemeyiz. Özellikle turizmde yeni anlayışların ve yaklaşımların yükselişte olduğunu görüyoruz. Sanal dünyanın tanıtımda ve kitlelere ulaşmada taşıdığı muazzam potansiyeli akılcı ve stratejik şekilde kullanmanın gayreti içerisinde olmalıyız. TÜROFED ve Google Türkiye arasında eğitim, teknoloji ve bilgi paylaşımını kapsayan böylesi bir protokolün hayata geçirilmesini çok değerli bulduğumuzu ifade etmek isterim. Değişen dünyada yeni döneme doğru atılan bu güçlü adım ve iş birliği dolayısıyla her iki kuruluşu da tebrik ediyor, protokolün ülkemiz turizmine, sektörün işleyişine ve çalışanlarına fayda sunmasını diliyorum.” dedi.
 
 
Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu: “Yeni normal koşullarında büyümenin ve rekabetçiliğin yolu, dijitale yönelmekten geçiyor.”
 
Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu pandemi döneminde ve sonrasında dijitalleşmenin önemini vurguladığı konuşmasında şunları söyledi: “Bir sağlık krizi olarak başlayan salgın geçtiğimiz aylar içerisinde özellikle turizm ve seyahat sektörünün de zor günler yaşamasına neden oldu. Turizm ve seyahat sektörü salgın nedeniyle dünya çapında 2 trilyon dolardan fazla gelir kaybı yaşadı. Söz konusu süreç; turizm ve seyahat sektöründe değişen tüketici taleplerini hızlı okuyan, rakip pazarlardan kendini farklılaştırarak rekabetçi yanını ortaya çıkaran, pandemi boyunca tüketicilerle iletişimi sürdüren, sağlık ve hijyen tedbirleri konusunda tüketiciyi bilgilendiren ülkeleri daha avantajlı kılarken, istisnasız şekilde dijitalleşmeye olan ihtiyacı da artırdı. Artık için bulunduğumuz ‘yeni normal’ koşullarında büyümenin ve rekabetçiliğin yolu, dijitale yönelmekten geçiyor. Kamu ve özel sektör işbirlikleri ise bu dönüşümün etkin ve tabana yaygın şekilde gerçekleşmesinin itici gücü konumunda. Ülkemizde de pandeminin başından bu yana başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere, kamu kurumlarımız tarafından alınan tedbirlerle, pandemi döneminin sektör açısından minimum hasarla atlatılması konusunda yoğun çaba sarfedildi.  Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA)  kuruluşuyla, ülkemiz global trendlerle uyumlu ve yeni ihtiyaçlara hitap eden yepyeni bir yapıya kavuştu. Biz de Google  olarak, kurulduğu günden bu yana TGA ile birlikte çalışıyoruz, ve salgının ilk aylarında TGA’ya 2 Milyon Dolar tutarında bir Google reklam bağışı sağlayarak ülkemizin turizm kampanya çalışmalarına desteğimizi sürdürdük.
 
Özellikle belirtmek isterim ki, turizm ve seyahat Türkiye’de faaliyete başladığımız ilk günden bu yana bizim için hep öncelikli bir sektör oldu. Türkiye’deki 15. yılımızda TÜROFED ile çıktığımız bu yol ile ülkemize hizmet etmeye yönelik çalışmalarımıza bir yenisini eklemekten dolayı büyük onur ve mutluluk duyuyoruz. Bu zorlu dönemi hep birlikte aşarken, tüm işletmeleri dijital platformların sunduğu birbirinden değerli avantajlardan ve güçlü araçlardan yararlanmaya çağırıyoruz.”
 
TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır: “Bu işbirliği ile dijital dünyanın sunduğu yeni ürün ve araçlardan hızla haberdar olacağız.”
 
Dijitalleşmenin tüm sektörlerde olduğu gibi turizmde de önemli konulardan biri haline geldiğini belirten  TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, İşbirliği Protokolüne ilişkin olarak şunları söyledi: “Özellikle dijital platformlar, online içerik yönetimi ve veri analitiği turizm sektörünün yeniden eski canlılığına kavuşmasında bizlere yardımcı olacak ana başlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Bu işbirliği ile dijital dünyanın sunduğu araçlardan daha iyi faydalanarak hem işletmelerimizi hem de çalışanlarımızı çağın gerektirdiği dijital becerilerle donatabilmeyi hedefliyoruz. Böylelikle bir yandan online içerik ve markalaşma, konularındaki yatırım kararlarımızı daha öngörülü ve stratejik şekilde verirken, bir yandan da dijital dünyanın sunduğu yeni ürün ve araçlardan hızla haberdar olabileceğiz.”
 
 
Sektörün Gelişmesi için Önemli Bir Hamle
 
Dünyadaki gelişmelere bakıldığında turizm, dijital dönüşümün tüm süreçlerini temelden etkilediği endüstriler arasında yer alıyor. Bu açıdan Türkiye ekonomisinin lokomotifi işlevi gören turizm ve seyahat alanına destek vermek, Türkiye’nin gelişimine de katkı sağlamak anlamına geliyor. Kamu  ve sektör temsilcilerinin çabalarıyla giderek daha çok ivme kazanan turizm ve seyahat alanında, yeni bir ortaklığa imza atılması bu nedenle büyük önem taşıyor. Google Türkiye ile yapılan işbirliği ile TÜROFED’e bağlı otel ve konaklama işletmelerinin dijitalleşmesinin hızlandırılması hedefleniyor.
 

 
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