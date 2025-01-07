Isparta Polisi’nden Kaçakçılıkla Mücadelede Büyük Başarı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde yaptıkları operasyonlarla suç faaliyetlerine büyük darbe vurdu. Yapılan titiz çalışmalar kapsamında çok sayıda kaçak ürün ve suç unsuru ele geçirilirken, sorumlular hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonlarda Ele Geçirilenler

Ekiplerin iş yerleri, ikamet adresleri ve araçlarda gerçekleştirdiği aramalarda şu suç unsurları ele geçirildi:

3.218.400 adet boş makaron

641.340 adet doldurulmuş sigara

1.520 adet elektronik sigara

4.797 paket kaçak sigara

80 litre kaçak alkol

132 adet tarihi eser

46 adet cep telefonu

1.525 adet emtia

88 adet tabanca

1.150 adet fişek

376 adet sahte para

19 Şüpheli Tutuklandı

Ele geçirilen suç unsurlarıyla bağlantılı olarak, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (SKM), 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu), 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, ve TCK 197 (Parada Sahtecilik) suçları kapsamında yasal işlemler yapıldı. Bu süreçte 19 şüpheli şahıs tutuklanarak adli makamlara sevk edildi.

Isparta Polisi, Suç ve Suçlulara Karşı Kararlı

Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla, şehir genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Tüm birimlerin iş birliğiyle sokaklarda, uygulama noktalarında, eğlence mekanları ve eğitim kurumları çevresinde kapsamlı denetimler gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, vatandaşların suç ve suçlulardan korunması için zaman mefhumu gözetmeksizin görev yaptıklarını belirterek, Isparta halkının huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak adına çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Halkın huzuru için gece gündüz çalışan Isparta polisi, suç ve suçlulara geçit vermemeye devam ediyor.



