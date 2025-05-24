Kamu Çalışanları Dikkat: 2025 Kurban Bayramı Tatili Detayları Belli Oldu!

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurlar ve devlet çalışanları için 2025 Kurban Bayramı tatili süresi netleşti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamasına göre, tatil süresi uzatıldı ve kamu çalışanları için güzel bir dinlenme fırsatı doğdu.

Tatil Ne Zaman Başlıyor?

Resmi takvime göre Kurban Bayramı 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak. Ancak kamu çalışanları için tatil, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra idari izinli sayılmalarıyla birlikte resmen başlayacak.

Toplam Kaç Gün Tatil?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yaptığı açıklamaya göre, kamu çalışanları için 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) idari izinli sayılacak.

Bu durumda, kamu çalışanları için 5 Haziran Perşembe öğleden sonra ile 9 Haziran Pazartesi akşamına kadar sürecek uzun bir bayram tatili olacak.

Mesai Ne Zaman Başlıyor?

Bayram tatilinin ardından kamu çalışanları normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü itibarıyla dönecek.