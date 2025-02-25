Isparta’da 1 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı’nın uyuşturucu ile mücadelesi kapsamında gerçekleştirdiği istihbari çalışmalar sonucunda, büyük miktarda uyuşturucu sevkiyatına engel olundu.

Edinilen bilgilere göre, 21 Şubat 2025 tarihinde Isparta iline yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Gönen ilçesinde bir şüpheliyi takibe aldı. Yapılan kontrol sırasında M.Ö. isimli şüpheli gözaltına alınırken, yanında bulunan 1.000 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Yetkililer, Isparta İl Jandarma Komutanlığı’nın halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.