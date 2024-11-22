Isparta’da Evde Yağma Suçuna Jandarmadan Hızlı Operasyon

Isparta’nın Merkez ilçesine bağlı Aliköy Köyü’nde, 14 Kasım 2024 tarihinde gece saatlerinde meydana gelen bir gasp olayı, güvenlik güçlerinin titiz çalışmalarıyla kısa sürede aydınlatıldı. Olayda, kimliği belirsiz maskeli bir şahıs, C.S. isimli mağdurun evine girerek boğazına bıçak dayamak suretiyle 70.000 TL’yi mobil bankacılık üzerinden zorla transfer ettirdi. Mağdurun korkutularak şikâyet ve ihbardan vazgeçirildiği ifade edildi.

İkinci Girişim Önlenemedi

Olayın üzerinden dört gün geçtikten sonra, 18 Kasım 2024 tarihinde, maskeli şahıs bu kez mağdurun evine bir kez daha girdi. Ancak bu girişim sırasında mağdur, odasına kilitlenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Hızlı müdahale sonucunda gasp girişimi önlenmiş ve şüpheli kaçmadan yakalanmıştır.

JASAT ve Polis Birlikte Operasyon Düzenledi

Evde yağma olayının faillerini yakalamak ve adalete teslim etmek amacıyla, Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma ekipleri tarafından ortak bir operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde, B.K. ve M.Y. isimli iki şüpheli, saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı.

Vatandaşların Güvenliği İçin Çalışmalar Sürüyor

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların emniyet ve huzurunun sağlanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiğini belirtti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.