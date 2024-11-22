isparta-oto-ekspertiz

Isparta’da Evde Yağma Suçuna Jandarmadan Hızlı Operasyon

Isparta’da Evde Yağma Suçuna Jandarmadan Hızlı Operasyon
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA

Isparta’da Evde Yağma Suçuna Jandarmadan Hızlı Operasyon

Isparta’nın Merkez ilçesine bağlı Aliköy Köyü’nde, 14 Kasım 2024 tarihinde gece saatlerinde meydana gelen bir gasp olayı, güvenlik güçlerinin titiz çalışmalarıyla kısa sürede aydınlatıldı. Olayda, kimliği belirsiz maskeli bir şahıs, C.S. isimli mağdurun evine girerek boğazına bıçak dayamak suretiyle 70.000 TL’yi mobil bankacılık üzerinden zorla transfer ettirdi. Mağdurun korkutularak şikâyet ve ihbardan vazgeçirildiği ifade edildi.

İkinci Girişim Önlenemedi

Olayın üzerinden dört gün geçtikten sonra, 18 Kasım 2024 tarihinde, maskeli şahıs bu kez mağdurun evine bir kez daha girdi. Ancak bu girişim sırasında mağdur, odasına kilitlenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Hızlı müdahale sonucunda gasp girişimi önlenmiş ve şüpheli kaçmadan yakalanmıştır.

JASAT ve Polis Birlikte Operasyon Düzenledi

Evde yağma olayının faillerini yakalamak ve adalete teslim etmek amacıyla, Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma ekipleri tarafından ortak bir operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde, B.K. ve M.Y. isimli iki şüpheli, saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı.

Vatandaşların Güvenliği İçin Çalışmalar Sürüyor

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların emniyet ve huzurunun sağlanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiğini belirtti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bölgede Soğuk Hava ve Fırtına Uyarısı
Türkiye’nin İlk Kuantum Bilgisayarı: Teknolojide Yeni Bir Dönem!
Isparta Valiliği CİMER Şikayeti Üzerine Düğmeye Bastı
Isparta’da Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı
Isparta’da Gökyüzü Hareketleniyor: Meteorolojiden Kritik Uyarı!
Isparta’da Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Isparta’da Kaçak Yapı Denetimlerinde 265 Tespit, %10 Yıkım Gerçekleşti
Isparta’da FETÖ Operasyonu: 459 Şüpheli Yakalandı
Süleyman Demirel’in Tarihi Makam Aracı Satışa Çıkarıldı
Isparta’da Kaçak Kazıda Tarihi Eserler Bulundu
Isparta'da Orman İşletmesinde Usulsüzlük Tespit Edildi
Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Trafiği Tehlikeye Düşüren Motosiklet Sürücüsüne Cezai İşlem
Kuş Lokumu Tutkunlarına Eylül Minel Lokum Fabrikası’ndan Özel Fiyat!
Kışa Hazırlık Başlasın: Tuğra Mühendislik İle Eviniz Sıcak Kalacak!
Nur Pastanesi Demirköprü Şubesinin’nin Yeni Harikası: Dubai Çikolatası
Haftanın Her Günü Tazeliğiyle Dikkat Çeken Deniz Ürünleri Kaya Balık’ta!
Isparta’da İşgücü Uyum Programı Başlıyor!
TOFAŞ ile Isparta’nın Derinliklerine Yolculuk: TravelComic İle Unutulmaz Bir Macera
Demir Solar Enerji, Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda Büyük İlgi Gördü
Isparta Valiliği’nden Açıklama Yapıldı
TURKO YOĞUN TALEP ÜZERİNE KAMPANYI UZATTI!
Enflasyon Tahmini ve Zam Senaryoları
Isparta’da Kış Şıklığının Yeni Adresi: Yüksel Ergül Giyim Dünyası
Isparta'da Sütçülerli Adakçı Ahmet'ten Hizmet Almanın Ayrıcalığını Yaşayın!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

ISPARTA uygun avm

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Nur Pastanesi Demirköprü Şubesinin’nin Yeni Harikası: Dubai ÇikolatasıNur Pastanesi Demirköprü Şubesinin’nin Yeni Harikası: Dubai Çikolatası17 Kasım 2024
Isparta’da Sahte Etiketle Dolandırıcılık Girişimi: Jandarmadan Başarılı OperasyonIsparta’da Sahte Etiketle Dolandırıcılık Girişimi: Jandarmadan Başarılı Operasyon15 Kasım 2024
Isparta'da Orman İşletmesinde Usulsüzlük Tespit EdildiIsparta'da Orman İşletmesinde Usulsüzlük Tespit Edildi20 Kasım 2024
Isparta’da Kaçak Yapı Denetimlerinde 265 Tespit, %10 Yıkım GerçekleştiIsparta’da Kaçak Yapı Denetimlerinde 265 Tespit, %10 Yıkım Gerçekleşti20 Kasım 2024
Haftanın Her Günü Tazeliğiyle Dikkat Çeken Deniz Ürünleri Kaya Balık’ta!Haftanın Her Günü Tazeliğiyle Dikkat Çeken Deniz Ürünleri Kaya Balık’ta!17 Kasım 2024
Kuş Lokumu Tutkunlarına Eylül Minel Lokum Fabrikası’ndan Özel Fiyat!Kuş Lokumu Tutkunlarına Eylül Minel Lokum Fabrikası’ndan Özel Fiyat!19 Kasım 2024
Isparta Valiliği CİMER Şikayeti Üzerine Düğmeye BastıIsparta Valiliği CİMER Şikayeti Üzerine Düğmeye Bastı21 Kasım 2024
Isparta’da Kaçak Kazıda Tarihi Eserler BulunduIsparta’da Kaçak Kazıda Tarihi Eserler Bulundu20 Kasım 2024
Kışa Hazırlık Başlasın: Tuğra Mühendislik İle Eviniz Sıcak Kalacak!Kışa Hazırlık Başlasın: Tuğra Mühendislik İle Eviniz Sıcak Kalacak!18 Kasım 2024
Isparta’da Gökyüzü Hareketleniyor: Meteorolojiden Kritik Uyarı!Isparta’da Gökyüzü Hareketleniyor: Meteorolojiden Kritik Uyarı!20 Kasım 2024
Isparta’da Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Kişi TutuklandıIsparta’da Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı20 Kasım 2024
Isparta’da Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Adliyeye Sevk EdildiIsparta’da Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi20 Kasım 2024
Isparta’da FETÖ Operasyonu: 459 Şüpheli YakalandıIsparta’da FETÖ Operasyonu: 459 Şüpheli Yakalandı20 Kasım 2024
Türkiye’nin İlk Kuantum Bilgisayarı: Teknolojide Yeni Bir Dönem!Türkiye’nin İlk Kuantum Bilgisayarı: Teknolojide Yeni Bir Dönem!21 Kasım 2024
Süleyman Demirel’in Tarihi Makam Aracı Satışa ÇıkarıldıSüleyman Demirel’in Tarihi Makam Aracı Satışa Çıkarıldı20 Kasım 2024
Bölgede Soğuk Hava ve Fırtına UyarısıBölgede Soğuk Hava ve Fırtına Uyarısı21 Kasım 2024
Isparta'da Parti Malzemelerinde Tarz ve Kalitenin Adresi: Sunarzade!Isparta'da Parti Malzemelerinde Tarz ve Kalitenin Adresi: Sunarzade!18 Kasım 2024
Isparta'da Kurumlar Hazırlıklarını PaylaştıIsparta'da Kurumlar Hazırlıklarını Paylaştı19 Kasım 2024
Isparta’da Evde Yağma Suçuna Jandarmadan Hızlı OperasyonIsparta’da Evde Yağma Suçuna Jandarmadan Hızlı Operasyon21 Kasım 2024
Trafiği Tehlikeye Düşüren Motosiklet Sürücüsüne Cezai İşlemTrafiği Tehlikeye Düşüren Motosiklet Sürücüsüne Cezai İşlem20 Kasım 2024