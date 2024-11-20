Isparta’da Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

19 Kasım 2024 tarihinde saat 21.00 sıralarında Isparta Merkez Karağaç Mahallesi Kadir Bey Camii’nin ön kısmında izinsiz kazı yapıldığına dair gelen ihbar üzerine, emniyet ekipleri harekete geçti. Olay yerine intikal eden ekipler, kaçak kazı faaliyeti gerçekleştiren bir grubu suçüstü yakaladı. Yapılan çalışmalarda kazı işlemlerinde kullanılan çeşitli malzemelere de el konuldu.

Kazı sırasında ele geçirilen malzemeler şunlar oldu:

1 adet kazıda kullanılan kazma,

1 adet kazıda kullanılan kürek,

1 adet kazı makinesi.

Şüpheliler, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ve TCK 151 Kamu Malına Zarar Verme suçlarından gözaltına alındı. Şüpheliler H.T., H.D.C., Y.G., Ş.C. ve İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından 20 Kasım 2024 tarihinde adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, olayın arkasındaki amaç ve kazı yapılan bölgedeki detaylı incelemelerin sürdüğünü belirtti. Kazının hedefi ve varsa bölgedeki kültürel varlıklar hakkında kapsamlı araştırma başlatıldı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.