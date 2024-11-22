Isparta Valiliği CİMER Şikayeti Üzerine Düğmeye Bastı

Isparta Valiliği'nden Zenova Carpet ile İlgili Açıklama

Isparta Valiliği, Zenova Carpet Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye ait iplik ve halı üretim tesisi hakkında çıkan haberlerle ilgili bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, CİMER üzerinden yapılan bir şikayet ve 20 Kasım 2024 tarihinde yerel bir internet sitesinde yayımlanan haberlerin ardından kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla sürecin ayrıntıları paylaşıldı.

Valilik, 19 Kasım 2024 tarihinde CİMER'e ulaşan şikayetin ardından harekete geçtiğini ve 20 Kasım 2024 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün ilgili tesiste denetim gerçekleştirdiğini belirtti. Yapılan açıklamada, işletmenin çevre ve diğer mevzuat hükümlerine uygun şekilde ruhsatlandırıldığı ve denetimlerin objektif bir şekilde devam ettiği ifade edildi.

Atık Su Numuneleri İnceleniyor

Valilik, tesisin atık su çıkışında boya bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla 21 Kasım 2024 tarihinde numune alındığını ve analiz için Antalya'daki yetkili bir çevre laboratuvarıyla iş birliği yapıldığını açıkladı. Atık su analiz sonuçlarına göre gerekli işlemlerin titizlikle yapılacağı vurgulandı.

Açıklamada, konuyla ilgili diğer değerlendirmelerin subjektif olduğu ve denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği belirtildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulan açıklamada, sürecin yakından takip edildiği ve tüm işlemlerin şeffaf bir şekilde yürütüldüğü vurgulandı.



