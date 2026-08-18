Isparta’da Dev Huzur Operasyonu: Aranan Onlarca Şahıs Yakalandı!

Isparta’da Dev Huzur Operasyonu: Binlerce Kişi Sorgulandı, Aranan Onlarca Şahıs Yakalandı!

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Polis sorumluluk bölgesinde 9-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda binlerce şahıs ve araç kontrolden geçirildi.

31 Binden Fazla Şahıs Sorgulandı

Asayiş ve güvenlik tedbirleri kapsamında yapılan uygulamalarda toplam 31 bin 987 şahıs GBT sorgusundan geçirildi. Yapılan denetimler sonucunda, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 36 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Trafikte 17 Bin Araç Kontrol Edildi

Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalarda ise ekipler adeta kuş uçurtmadı. Kent genelindeki farklı noktalarda yapılan denetimlerde 17 bin 87 araç durdurularak evrak ve sürücü kontrolleri yapıldı.

Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Emniyet ekiplerinin şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde yaptığı detaylı aramalarda;

2 adet ruhsatsız silah ,

53 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

"Mücadelemiz Kararlılıkla Sürecek"

Isparta Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kentin huzur ve güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı suç ve suçluyla mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.