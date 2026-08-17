IYAŞ Başkanı Hasan Ali Meydan Sessizliğini Bozdu: Şok Seçim Detayı!

Isparta'nın Dev Şirketi IYAŞ Kongreye Gidiyor: Masadaki Tüm Projeler ve Gerçekler

IYAŞ Başkanı Hasan Ali Meydan Sessizliğini Bozdu: Şok Seçim Detayı!
ISPARTA
G.Tarihi: 17.08.2026 18:54
984117 Okunma
0
 

IYAŞ KONGRESİNDE KRİTİK SEÇİM: 2 LİSTE YARIŞACAK!

‘Borç Yalanları Var Piyasada’ — ‘23 Ağustos’ta Kararı Ortaklar Verecek’

Isparta’nın en büyük öz sermayeli şirketler grubu IYAŞ’ta (Isparta Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.) 23 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan olağan genel kurul öncesinde heyecan tırmanıyor. İki listenin yarışacağı kongre öncesinde IYAŞ Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Meydan ve yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarıyla bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu.
 

MEYDAN: "MAHALLE BAZLI BÜYÜME VE YENİ YATIRIMLAR SÜRECEK"

IYAŞ Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Meydan, son 3 yıllık çalışma dönemini değerlendirerek IYAŞ’ın mahalleler bazındaki yayılımının ve mağazalaşmasının markaya büyük bir ivme kazandırdığını belirtti.
 
Gelecek döneme ilişkin vizyon projelerinden de bahseden Meydan; Kompost Projesi, Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi ve Besin İşleme Tesisi projeleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Meydan, IYAŞ’ın sadece bir perakende markası olmadığını, Isparta’ya sosyal ve çevresel katma değer sağlayan projeler üretmeye devam edeceğini vurguladı.
 

MEYDAN: "ONURSAL BAŞKANLIK TEKLİF ETTİK, KABUL ETMEDİ"

23 Ağustos Pazar günü yapılacak olan genel kurulda yeniden aday olduklarını ifade eden Hasan Ali Meydan, IYAŞ’ın 1996 yılındaki kuruluş sürecinden bugüne kadar olan öyküsünü aktararak eski başkan Bahattin Şenol’un rakip liste çıkarmasını değerlendirdi:
 
"Biz bu işin temelinde varız. Temelinde 4 kişi vardı; Aykut Tezcanlı, Mustafa Bahçıvan, ben (Hasan Ali Meydan) ve Süleyman Dağlı... Biz 1996 senesinde böyle bir şirketin kuruluşu için karar aldık ve 27 Aralık 1996’da şirketimizi kurduk. O zaman 4 kişiydik, daha sonra 6 esnaf arkadaşımız daha katıldı ve 10 kişilik bir yönetimle birleştirdik.
 
Bahattin Şenol arkadaşımızı da başkan seçtik, 19 yıllık bir başkanlık dönemi yaşadı. Daha sonra kendi başına bir tarih çizdi, ayrılmak mecburiyetinde kaldı ve 10 yıldır bizden ayrı. Biz yeni dönemde kendisine rica ettik; 'Buyur gel, yönetimi alalım, seni Onursal Başkan yapalım, fotoğrafını da IYAŞ’ın her köşesine asalım' dedik. Fakat arkadaşımız 'Ben ancak başkan olurum, başkan olmazsam sizlere rakip yeni bir liste ile çıkarım' dedi. İki ay kadar uğraştık ama maalesef kabul etmedi."

"19 YIL TAHAMMÜL ETTİK, BU YAPILMAMALIYDI"

Bahattin Şenol’un ayrı bir liste ile seçime girmesini eleştiren Meydan, açıklamasını şöyle sürdürdü:
 
"Yanlış oldu. Bizler 19 yıl ona tahammül etmiş insanlarız, bunu yapmamalıydı. Yine de saygı duyacağız; ortaklarımız kimi takdir ederse bundan sonraki dönemde onlar yola devam edecek. IYAŞ çok büyük bir kurumdur."

"BANKALARA VE MALİYEYE BORCUMUZ YOK! PİYASADAKİ LAFLAR YALAN"

Piyasada dolaşan finansal iddialara ve borç dedikodularına sert tepki gösteren Hasan Ali Meydan, IYAŞ’ın mali tablosunun son derece sağlam olduğunu vurguladı:
 
"Bugün IYAŞ, olmadığı kadar ekonomik yönden güçlü ve etkilidir. Bankalara borcumuz yok, Maliye'ye borcumuz yok! Bunlar, ortakların kafasını karıştırma niyetiyle ortaya atılan yalan yanlış laflardır. Ortaklarımızın bu spekülasyonlara itibar etmemelerini özellikle istirham ediyoruz."

"YENİ FABRİKALAR VE YATIRIMLAR İÇİN KARARLIYIZ"

Gelecek hedeflerine de değinen Meydan, yeni dönemdeki yatırımlar ve kendi adaylık süreci hakkında şunları söyledi:
 
"İnşallah bundan sonra yeni fabrikalar yapmaya, yeni yatırımlar kazandırmaya kararlıyız. Aslında ben bu dönemde 30 yılı aşkın süredir burada olduğum ve 25 yıllık da devlet memuriyetim bulunduğu için (toplam 55 yıl) ayrılmayı ve görevi genç arkadaşlara devretmeyi düşünüyordum. Ancak arkadaşlarım 'İllaki kalacaksın' dediler. Bu nedenle seçim döneminde yeniden listeye giriyorum. İnşallah IYAŞ’ımıza ve Isparta’mıza hayırlı olur."
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
IYAŞ Başkanı Hasan Ali Meydan Sessizliğini Bozdu: Şok Seçim Detayı!
Isparta’da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak! Tarih Belli Oldu
Isparta’da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 254 Bini Aştı
Yalvaç Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası Açılıyor: Tarih ve Saat Belli Oldu
Isparta’da Feci Kaza: 18 Yaşındaki Eren Doğan Hayatını Kaybetti
Isparta’ya Yeni Sanat ve Sergi Merkezi Geliyor! İhale Tarihi Belli Oldu
Isparta’da Sıcaklıkların Zirvesi Belli Oldu: 30,4 Derece...
Araç Kiralama Sektöründe Yeni Dönem: Yaş, Kilometre ve Depozito Kuralları Yeniden Belirlendi!
Isparta'da Geleceğin Teknolojileri İçin Dev Yerleşke: Teknova Hizmete Açıldı!
Isparta'ya 620 Milyon TL'lik Dev Sağlık Yatırımı: SDÜ Hastanesi'ne Yeni Ek Bina Geliyor!
Eğirdir Gölü İçin Tarihi Adım: "İklim Dirençli Eğirdir" Projesi Başladı!
Isparta'nın Toplam Mevduatı Yıllık %26,4 Büyüdü
Isparta'da Dev Eğitim ve Kent Takası Hamlesi
Davraz Kayak Merkezi hafta sonu ziyaretçilerini bekliyor
Isparta Emniyetinden internet uyarısı: Bağlantınızı paylaşmadan önce düşünün
Isparta’da Sağanak Yağış Etkili Oldu: Gök Gürültüsüyle Birlikte Bastırdı
Isparta İl Jandarma Komutanlığı’nda görev değişikliği
Kirazlıdere Cam Seyir Terası bakıma alınıyor
Isparta'da Yaşayanlar Dikkat: 16-17 Ağustos'ta Saatlerce Elektrikler Kesilecek!
Isparta’da “Haydi Çocuklar Camiye” programı düzenlendi
LGS 2. Nakil Sonuçları Açıklandı: Lise Maratonunda Yeni Takvim Belli Oldu!
TÜİK Verileri Açıklandı: Ispartalılar İnterneti En Çok Ne İçin Kullanıyor?
Isparta’da Zirai İlaç Satışlarında Yeni Sürat ve Çiftçilerin Tepkisi
Isparta'da Anız Yakma Uyarısı: "Toprağı ve Canlıları Yok Ediyoruz, Bu Yıl Anız Yakmayalım!"
MHP Isparta’da İlçe Kongrelerini Tamamladı: Gözler 29 Ağustos’taki İl Kongresinde!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Gelin arabalarındaki komik yazılarGelin arabalarındaki komik yazılar
Birbirinden komik çakma markalarBirbirinden komik çakma markalar
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleriGelin arabalarındaki komik yazılarBirbirinden komik çakma markalar
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta'ya 620 Milyon TL'lik Dev Sağlık Yatırımı: SDÜ Hastanesi'ne Yeni Ek Bina Geliyor!
Isparta'ya 620 Milyon TL'lik Dev Sağlık Yatırımı: SDÜ Hastanesi'ne Yeni Ek Bina Geliyor!
Isparta’nın en iyi temizlik firması hangisi?
Isparta’nın en iyi temizlik firması hangisi?
Isparta’da Acı Olay: Çardakta Cansız Bedeni Bulundu
Isparta’da Acı Olay: Çardakta Cansız Bedeni Bulundu
Denizlerin Gizli Tabancası: Birkaç Santimetrelik Canlının Suyun Altındaki Şok Eden Gücü!
Denizlerin Gizli Tabancası: Birkaç Santimetrelik Canlının Suyun Altındaki Şok Eden Gücü!