IYAŞ Başkanı Hasan Ali Meydan Sessizliğini Bozdu: Şok Seçim Detayı!

IYAŞ KONGRESİNDE KRİTİK SEÇİM: 2 LİSTE YARIŞACAK!
‘Borç Yalanları Var Piyasada’ — ‘23 Ağustos’ta Kararı Ortaklar Verecek’
Isparta’nın en büyük öz sermayeli şirketler grubu IYAŞ’ta (Isparta Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.) 23 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan olağan genel kurul öncesinde heyecan tırmanıyor. İki listenin yarışacağı kongre öncesinde IYAŞ Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Meydan ve yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarıyla bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu.
MEYDAN: "MAHALLE BAZLI BÜYÜME VE YENİ YATIRIMLAR SÜRECEK"
IYAŞ Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Meydan, son 3 yıllık çalışma dönemini değerlendirerek IYAŞ’ın mahalleler bazındaki yayılımının ve mağazalaşmasının markaya büyük bir ivme kazandırdığını belirtti.
Gelecek döneme ilişkin vizyon projelerinden de bahseden Meydan; Kompost Projesi, Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi ve Besin İşleme Tesisi projeleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Meydan, IYAŞ’ın sadece bir perakende markası olmadığını, Isparta’ya sosyal ve çevresel katma değer sağlayan projeler üretmeye devam edeceğini vurguladı.
MEYDAN: "ONURSAL BAŞKANLIK TEKLİF ETTİK, KABUL ETMEDİ"
23 Ağustos Pazar günü yapılacak olan genel kurulda yeniden aday olduklarını ifade eden Hasan Ali Meydan, IYAŞ’ın 1996 yılındaki kuruluş sürecinden bugüne kadar olan öyküsünü aktararak eski başkan Bahattin Şenol’un rakip liste çıkarmasını değerlendirdi:
"Biz bu işin temelinde varız. Temelinde 4 kişi vardı; Aykut Tezcanlı, Mustafa Bahçıvan, ben (Hasan Ali Meydan) ve Süleyman Dağlı... Biz 1996 senesinde böyle bir şirketin kuruluşu için karar aldık ve 27 Aralık 1996’da şirketimizi kurduk. O zaman 4 kişiydik, daha sonra 6 esnaf arkadaşımız daha katıldı ve 10 kişilik bir yönetimle birleştirdik.Bahattin Şenol arkadaşımızı da başkan seçtik, 19 yıllık bir başkanlık dönemi yaşadı. Daha sonra kendi başına bir tarih çizdi, ayrılmak mecburiyetinde kaldı ve 10 yıldır bizden ayrı. Biz yeni dönemde kendisine rica ettik; 'Buyur gel, yönetimi alalım, seni Onursal Başkan yapalım, fotoğrafını da IYAŞ’ın her köşesine asalım' dedik. Fakat arkadaşımız 'Ben ancak başkan olurum, başkan olmazsam sizlere rakip yeni bir liste ile çıkarım' dedi. İki ay kadar uğraştık ama maalesef kabul etmedi."
"19 YIL TAHAMMÜL ETTİK, BU YAPILMAMALIYDI"
Bahattin Şenol’un ayrı bir liste ile seçime girmesini eleştiren Meydan, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Yanlış oldu. Bizler 19 yıl ona tahammül etmiş insanlarız, bunu yapmamalıydı. Yine de saygı duyacağız; ortaklarımız kimi takdir ederse bundan sonraki dönemde onlar yola devam edecek. IYAŞ çok büyük bir kurumdur."
"BANKALARA VE MALİYEYE BORCUMUZ YOK! PİYASADAKİ LAFLAR YALAN"
Piyasada dolaşan finansal iddialara ve borç dedikodularına sert tepki gösteren Hasan Ali Meydan, IYAŞ’ın mali tablosunun son derece sağlam olduğunu vurguladı:
"Bugün IYAŞ, olmadığı kadar ekonomik yönden güçlü ve etkilidir. Bankalara borcumuz yok, Maliye'ye borcumuz yok! Bunlar, ortakların kafasını karıştırma niyetiyle ortaya atılan yalan yanlış laflardır. Ortaklarımızın bu spekülasyonlara itibar etmemelerini özellikle istirham ediyoruz."
"YENİ FABRİKALAR VE YATIRIMLAR İÇİN KARARLIYIZ"
Gelecek hedeflerine de değinen Meydan, yeni dönemdeki yatırımlar ve kendi adaylık süreci hakkında şunları söyledi:
"İnşallah bundan sonra yeni fabrikalar yapmaya, yeni yatırımlar kazandırmaya kararlıyız. Aslında ben bu dönemde 30 yılı aşkın süredir burada olduğum ve 25 yıllık da devlet memuriyetim bulunduğu için (toplam 55 yıl) ayrılmayı ve görevi genç arkadaşlara devretmeyi düşünüyordum. Ancak arkadaşlarım 'İllaki kalacaksın' dediler. Bu nedenle seçim döneminde yeniden listeye giriyorum. İnşallah IYAŞ’ımıza ve Isparta’mıza hayırlı olur."