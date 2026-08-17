IYAŞ Başkanı Hasan Ali Meydan Sessizliğini Bozdu: Şok Seçim Detayı!

Isparta’nın en büyük öz sermayeli şirketler grubu IYAŞ’ta (Isparta Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.) 23 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan olağan genel kurul öncesinde heyecan tırmanıyor. İki listenin yarışacağı kongre öncesinde IYAŞ Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Meydan ve yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarıyla bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu.

IYAŞ Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Meydan, son 3 yıllık çalışma dönemini değerlendirerek IYAŞ’ın mahalleler bazındaki yayılımının ve mağazalaşmasının markaya büyük bir ivme kazandırdığını belirtti.

Gelecek döneme ilişkin vizyon projelerinden de bahseden Meydan; Kompost Projesi, Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi ve Besin İşleme Tesisi projeleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Meydan, IYAŞ’ın sadece bir perakende markası olmadığını, Isparta’ya sosyal ve çevresel katma değer sağlayan projeler üretmeye devam edeceğini vurguladı.

23 Ağustos Pazar günü yapılacak olan genel kurulda yeniden aday olduklarını ifade eden Hasan Ali Meydan, IYAŞ’ın 1996 yılındaki kuruluş sürecinden bugüne kadar olan öyküsünü aktararak eski başkan Bahattin Şenol’un rakip liste çıkarmasını değerlendirdi:

"Biz bu işin temelinde varız. Temelinde 4 kişi vardı; Aykut Tezcanlı, Mustafa Bahçıvan, ben (Hasan Ali Meydan) ve Süleyman Dağlı... Biz 1996 senesinde böyle bir şirketin kuruluşu için karar aldık ve 27 Aralık 1996’da şirketimizi kurduk. O zaman 4 kişiydik, daha sonra 6 esnaf arkadaşımız daha katıldı ve 10 kişilik bir yönetimle birleştirdik.

Bahattin Şenol arkadaşımızı da başkan seçtik, 19 yıllık bir başkanlık dönemi yaşadı. Daha sonra kendi başına bir tarih çizdi, ayrılmak mecburiyetinde kaldı ve 10 yıldır bizden ayrı. Biz yeni dönemde kendisine rica ettik; 'Buyur gel, yönetimi alalım, seni Onursal Başkan yapalım, fotoğrafını da IYAŞ’ın her köşesine asalım' dedik. Fakat arkadaşımız 'Ben ancak başkan olurum, başkan olmazsam sizlere rakip yeni bir liste ile çıkarım' dedi. İki ay kadar uğraştık ama maalesef kabul etmedi."