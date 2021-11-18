Isparta Burdur arası dostluk yolunun yarısı kullanıma açıldı. Isparta-Burdur Dostluk yolu önemli kısmı Kullanıma açıldı. Yakaören girişinden gelincik kavşağına kadar olan kısım trafik akışı sağlandı.

Muhtar Kırtay, "Yakaören Köyü heyeti olarak çalışmaların başladığı ilk günden bu yana yolun yakın takipçisi olduk. Sürekli çalışmaları takip ederek firma ile köy heyeti arasında koordineli çalışmalar sürdürüldü. Firma yetkilileri sağ olsun bizlerin taleplerine sürekli cevap verdiler ve tüm ince detayları bizlerle istişare ettiler. Bu yol çok önemli bir yol hem Ispartamız için hem de Burdur ilimiz için önemli derecede sürücülerimizi rahatlatacak"



"Yakaören Köyü olarak yıllardır eski yolun ızdırabını çektik. Eski yolda çoluk çocuğumuz rahat bir şekilde yürüyemiyordu. Bir sürü kaza meydana geldi ama Allah'a çok şükür bu yeni yol ile bu sıkıntımız gidecek dedi. Sağlıklı bir şekilde belirli bir aşaması biten yol bugün sürücülerin kullanımına açıldı.

Yakaören Köyü Muhtarı Ömer Kırtay, köy adına firma çalışanlarına kurban keserek yolun kazasız belasız olarak açılmasını kutladı. Yolda emeği olan yolun başladığı günden itibaren hiçbir zaman desteklerini bizden esirgemeyen başta Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanvekili Sayın Süreyya Sadi Bilgiç olmak üzere Milletvekillerimiz Sayın Recep Özel ve Sayın Mehmet Uğur Gökgöz beyefendiler, AK Parti il başkanımız Sayın Osman Zabun, Karayolları Bölge müdürümüz Salih Cengiz, tüm karayolları çalışanlarına, firma yetkilileri Fatih Bey sorumlu Şef Özkan Bey emeği geçen herkese yani kamyon sürücüsünden tutun kepçe operatörüne kadar tüm emekçilere ayrı ayrı teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.



