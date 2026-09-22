Isparta’da çakarlı araç sahibine 173 bin TL ceza Isparta’da TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu’na “Afet ve Acil Durum Aracı” ibareli ve çakar sistemi bulunan bir araçla gelindiği yönündeki haberler üzerine inceleme başlatıldı. Isparta Valiliği, araç sahibine 173 bin 392 TL trafik idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Isparta Valiliği, kentteki TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu’na çakarlı bir araçla gelindiği yönündeki haberler üzerine yapılan incelemeye ilişkin basın açıklaması yayımladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 21 Eylül 2026 tarihinde TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu’na çakar ve “Afet ve Acil Durum Aracı” ibaresi bulunan bir araçla gelindiğine ilişkin haberlerin ardından gerekli incelemenin başlatıldığı bildirildi. Araç sahibinin gerçek kişi olduğu belirlendi Emniyet birimlerince gerçekleştirilen incelemede, söz konusu aracın gerçek kişiye ait olduğu ve mevzuata aykırı şekilde araçta ışıklı ve sesli ikaz cihazı bulundurulduğunun tespit edildiği belirtildi. 173 bin 392 TL trafik cezası Isparta Valiliği açıklamasında, araç sahibine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 26/2 maddesi kapsamında 173 bin 392 TL trafik idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Ayrıca aracın, mevzuata aykırılık giderilinceye kadar trafikten men edildiği ve olayla ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Isparta Valiliği, açıklamasının sonunda konuyu kamuoyunun bilgisine sundu.

Kaynak: Isparta Valiliği