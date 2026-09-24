Motorine 5,57 lira indirim geldi! Yeni fiyatlar belli oldu

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim pompaya yansıdı. Brent petroldeki gerilemenin ardından motorinin litre fiyatında 5 lira 57 kuruşluk indirim yapıldı. İndirimle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları da değişti.

Enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından motorin grubunda önemli bir fiyat değişikliği gerçekleşti.

Motorinin litre fiyatına 5 lira 57 kuruş indirim geldi. İndirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansırken, benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Motorine 5,57 lira indirim

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 5,57 TL indirim uygulandı.

Benzin grubunda ise fiyatlar değişmedi.

İndirim sonrasında büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şöyle oldu:

İstanbul

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 90,86 TL

LPG: 34,99 TL

Ankara

Benzin: 81,30 TL

Motorin: 91,87 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir

Benzin: 81,60 TL

Motorin: 92,26 TL

LPG: 34,99 TL

Petrol fiyatlarındaki düşüş etkili oldu

Enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. ABD ve İran arasındaki görüşmelerden gelen olumlu gelişmelerin ardından petrol fiyatlarında hafif gerileme yaşanırken, Brent petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.

Motorinde yapılan 5,57 TL'lik indirimle birlikte araç sahiplerinin pompada ödediği tutar da aşağı yönlü değişti.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken öncelikle gümrüksüz rafineri fiyatı esas alınıyor. Bu fiyata ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı hesaplanıyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatının belirlenmesinde ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru takip ediliyor. Belirli bir fiyat değişim farkı oluştuğunda gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı hesaplanıyor.

Akaryakıt fiyatları, petrol piyasalarındaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak önümüzdeki günlerde yeniden değişebilir.