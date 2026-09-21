Vatan Mahallesi’nde yeşil alan beklentisi: “Artık burası düzenlensin”

“Çocuklarımız için park istiyoruz”

Elektrik hattı çevre binaları da endişelendiriyor

Hassas cihazlar için endişe

Kabloların görünümü de tartışma konusu

Belediye ne zaman harekete geçecek?

Vatandaşın beklentisi net

Mahallede çekilen görüntüler ise bölgenin mevcut durumunu gözler önüne seriyor. Alanda farklı amaçlarla kullanılan küçük yapılar, baraka benzeri bölümler, açık alanlar ve çevre düzenlemesi yapılmayı bekleyen kısımlar dikkat çekiyor.Vatandaşların beklentisi ise alanın bu görüntüden kurtarılarakÇevrede yaşayan vatandaşlar, özellikle konutların arasında kalan bu alanın mevcut haliyle değerlendirilmek yerine çocukların kullanabileceği bir park ve yeşil alan olarak düzenlenmesini istiyor.Mahalle sakinleri, geçmişte direksiyon eğitimleri için kullanılan alanın geçici kullanım sürecinin ne zaman sona ereceğinin ve belediyenin alanla ilgili bundan sonraki planının açıklanmasını bekliyor.Isparta Belediyesi daha önce de kentteki sürücü kurslarının ortak bir alanda toplanmasına yönelik çalışma yürütmüş, kullanılan alanların daha düzenli hale getirilmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.Bölgedeki bir diğer dikkat çeken konu iseÇevredeki bazı bina yöneticileri ve vatandaşlar, alandaki elektrik tesisatından kaynaklandığını düşündükleriyaşandığını öne sürüyor.Vatandaşların aktardığına göre yapılan ölçümlerde gündüz saatlerinde yaklaşık, akşam saatlerinde isegörüldüğü belirtiliyor.Ancak söz konusu ölçümlerin bağımsız bir elektrik mühendisi tarafından, uygun ölçüm yöntemi ve tesis koşulları değerlendirilerek doğrulanması gerekiyor. Zira nötr-toprak geriliminin değerlendirilmesi yalnızca tek bir ölçüm değerine bakılarak yapılabilecek bir işlem değil.Çevrede bulunan apartmanların altındaki bazı iş yerlerinde bilgisayar, yazıcı, 3D yazıcı ve benzeri hassas elektronik cihazların kullanıldığı belirtiliyor.Vatandaşlar, elektrik tesisatındaki olası sorunların bu tür cihazlar açısından risk oluşturabileceğini düşünüyor veistiyor.Özellikle bölgede devam eden inşaat çalışmaları sırasında kullanılan elektrikli ekipmanların da aynı elektrik altyapısından beslenmesinin, çevredeki kullanıcılar açısından ayrıca incelenmesi gerektiği ifade ediliyor.Burada da kesin bir “cihazlar zarar görüyor” hükmü yerine,vurgulanıyor.Fotoğraflarda alan içerisinde elektrik hatlarının bazı bölümlerde açıkta ve havai şekilde ilerlediği görülürken, vatandaşlar altyapının daha düzenli ve güvenli hale getirilmesini talep ediyor.Mahalle sakinleri, özellikle yerleşim alanlarının ortasında kalan bu bölümde elektrik altyapısının gözden geçirilmesini, mümkün olan noktalarda daha düzenli bir altyapı oluşturulmasını istiyor.Vatan Mahallesi sakinlerinin asıl beklentisi ise yalnızca elektrik altyapısının kontrol edilmesiyle sınırlı değil.Vatandaşlar,sorusunun yanıtını bekliyor.Geçici yapıların bulunduğu, çevre düzenlemesinin zayıf kaldığı ve mahalle içerisinde boş bir alan olarak duran bölgenin yeniden ele alınarakisteniyor.Isparta Belediyesi'nin görev alanları arasında park ve yeşil alanlar ile kentsel altyapıya ilişkin hizmetler de bulunuyor.Vatan Mahallesi'ndeki vatandaşların talebi aslında oldukça basit:Şimdi gözler, belediyenin söz konusu alanla ilgilikonusunda yapacağı açıklamaya çevrildi.