Vatan Mahallesi’nde yeşil alan beklentisi: “Artık burası düzenlensin”

Vatan Mahallesi’nde yeşil alan beklentisi: “Artık burası düzenlensin”
ISPARTA
G.Tarihi: 20.09.2026 14:03
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Vatan Mahallesi’nde yeşil alan beklentisi: “Artık burası düzenlensin”

Isparta’nın Vatan Mahallesi’nde bulunan ve geçmiş dönemde direksiyon eğitim alanı olarak kullanılan bölge, çevre sakinlerinin yeniden düzenleme talebiyle gündemde. Vatandaşlar, geçici yapıların kaldırılarak alanın yeşil alan ve çocuk parkı olarak değerlendirilmesini istiyor.
Mahallede çekilen görüntüler ise bölgenin mevcut durumunu gözler önüne seriyor. Alanda farklı amaçlarla kullanılan küçük yapılar, baraka benzeri bölümler, açık alanlar ve çevre düzenlemesi yapılmayı bekleyen kısımlar dikkat çekiyor.
Vatandaşların beklentisi ise alanın bu görüntüden kurtarılarak mahalleye nefes aldıracak düzenli bir yeşil alana dönüştürülmesi.

“Çocuklarımız için park istiyoruz”

Çevrede yaşayan vatandaşlar, özellikle konutların arasında kalan bu alanın mevcut haliyle değerlendirilmek yerine çocukların kullanabileceği bir park ve yeşil alan olarak düzenlenmesini istiyor.
Mahalle sakinleri, geçmişte direksiyon eğitimleri için kullanılan alanın geçici kullanım sürecinin ne zaman sona ereceğinin ve belediyenin alanla ilgili bundan sonraki planının açıklanmasını bekliyor.
Isparta Belediyesi daha önce de kentteki sürücü kurslarının ortak bir alanda toplanmasına yönelik çalışma yürütmüş, kullanılan alanların daha düzenli hale getirilmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Elektrik hattı çevre binaları da endişelendiriyor

Bölgedeki bir diğer dikkat çeken konu ise elektrik sistemiyle ilgili vatandaşların dile getirdiği iddialar.
Çevredeki bazı bina yöneticileri ve vatandaşlar, alandaki elektrik tesisatından kaynaklandığını düşündükleri nötr-toprak arasındaki gerilim değerlerinde yükselme yaşandığını öne sürüyor.
Vatandaşların aktardığına göre yapılan ölçümlerde gündüz saatlerinde yaklaşık 10 volt, akşam saatlerinde ise 20 volta kadar çıkan değerler görüldüğü belirtiliyor.
Ancak söz konusu ölçümlerin bağımsız bir elektrik mühendisi tarafından, uygun ölçüm yöntemi ve tesis koşulları değerlendirilerek doğrulanması gerekiyor. Zira nötr-toprak geriliminin değerlendirilmesi yalnızca tek bir ölçüm değerine bakılarak yapılabilecek bir işlem değil.

Hassas cihazlar için endişe

Çevrede bulunan apartmanların altındaki bazı iş yerlerinde bilgisayar, yazıcı, 3D yazıcı ve benzeri hassas elektronik cihazların kullanıldığı belirtiliyor.
Vatandaşlar, elektrik tesisatındaki olası sorunların bu tür cihazlar açısından risk oluşturabileceğini düşünüyor ve elektrik hattının uzman ekipler tarafından kontrol edilmesini istiyor.
Özellikle bölgede devam eden inşaat çalışmaları sırasında kullanılan elektrikli ekipmanların da aynı elektrik altyapısından beslenmesinin, çevredeki kullanıcılar açısından ayrıca incelenmesi gerektiği ifade ediliyor.
Burada da kesin bir “cihazlar zarar görüyor” hükmü yerine, ölçüm ve teknik inceleme yapılması gerektiği vurgulanıyor.

Kabloların görünümü de tartışma konusu

Fotoğraflarda alan içerisinde elektrik hatlarının bazı bölümlerde açıkta ve havai şekilde ilerlediği görülürken, vatandaşlar altyapının daha düzenli ve güvenli hale getirilmesini talep ediyor.
Mahalle sakinleri, özellikle yerleşim alanlarının ortasında kalan bu bölümde elektrik altyapısının gözden geçirilmesini, mümkün olan noktalarda daha düzenli bir altyapı oluşturulmasını istiyor.

Belediye ne zaman harekete geçecek?

Vatan Mahallesi sakinlerinin asıl beklentisi ise yalnızca elektrik altyapısının kontrol edilmesiyle sınırlı değil.
Vatandaşlar, “Burası daha ne kadar böyle kalacak?” sorusunun yanıtını bekliyor.
Geçici yapıların bulunduğu, çevre düzenlemesinin zayıf kaldığı ve mahalle içerisinde boş bir alan olarak duran bölgenin yeniden ele alınarak yeşil alan, dinlenme alanı ve çocuk parkı olarak mahalleye kazandırılması isteniyor.
Isparta Belediyesi'nin görev alanları arasında park ve yeşil alanlar ile kentsel altyapıya ilişkin hizmetler de bulunuyor.

Vatandaşın beklentisi net

Vatan Mahallesi'ndeki vatandaşların talebi aslında oldukça basit:
Daha düzenli bir çevre, güvenli bir elektrik altyapısı ve çocukların kullanabileceği yeşil bir alan.
Şimdi gözler, belediyenin söz konusu alanla ilgili kullanım süresinin ne zaman sona ereceği, mevcut yapıların kaldırılıp kaldırılmayacağı ve alanın gelecekte nasıl değerlendirileceği konusunda yapacağı açıklamaya çevrildi.
Isparta Haber Ajansı olarak konunun takipçisi olacağız.

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Yorumlar (1)
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mustafa12 saat önce
haberi yapandan allah razı olsun. gerçekten bir düşünün şehrin antalya yolu gibi önemli bir giriş çıkış noktası. sanki kamboçya varoşu gibi derma çatma ruhsatsız izinsiz üstelik elektirik su bağlanmış olanları olan mezbelelik bir görüntüde. lütfen hem şehrin prestiji hemde çevre sakinleri için belediyemiz bir el atsın.
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Vatan Mahallesi’nde yeşil alan beklentisi: “Artık burası düzenlensin”
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