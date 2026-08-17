Isparta’da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak! Tarih Belli Oldu

Isparta’da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak! Tarih Belli Oldu
ISPARTA
G.Tarihi: 17.08.2026 18:05
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Isparta’da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak! Tarih Belli Oldu

Isparta Belediyesi tarafından kent genelinde sürdürülen asfalt çalışmaları kapsamında bazı güzergâhlarda ulaşımda düzenlemeye gidilecek. 19 Ağustos Çarşamba gününden itibaren belirlenen yollar asfalt çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak.

Isparta’da sürücüleri yakından ilgilendiren asfalt çalışması nedeniyle bazı yollarda ulaşım geçici olarak durdurulacak.

Isparta Belediyesi, kent genelinde yol ve asfalt çalışmalarını sürdürürken, yeni çalışma programı kapsamında belirlenen güzergâhların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Asfalt çalışması 19 Ağustos’ta başlayacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre asfalt çalışmaları 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü başlayacak.

Çalışmalar kapsamında ilk olarak 107. Cadde Özkanlar Kavşağı’ndan başlayarak 221. Cadde üzerindeki Asri Mezarlık’a kadar olan güzergâhta asfaltlama çalışması gerçekleştirilecek.

Bunun yanı sıra Asri Mezarlık önünden 255. Cadde Mahrukatçılar Sitesi’ne kadar uzanan yollarda da çalışma yapılacak.

Belirlenen güzergâhlar, asfalt çalışmaları süresince trafiğe kapalı olacak.

Sürücülere alternatif güzergâh uyarısı

Isparta Belediyesi, çalışmalar sırasında ulaşımda yaşanabilecek olası aksamalara karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Söz konusu güzergâhları kullanacak sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri, mümkün olduğunca alternatif yolları tercih etmeleri istendi.

Belediye ayrıca vatandaşların ulaşım planlarını çalışma programını dikkate alarak yapmalarını ve bölgede görev yapan ekiplerin yönlendirmelerine uymalarını istedi.

Çalışmalar kent genelinde devam ediyor

Isparta Belediyesi tarafından yürütülen asfalt çalışmalarıyla kent genelindeki yolların yenilenmesi ve ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor.

Yeni çalışma kapsamında özellikle 107. Cadde, 221. Cadde ve 255. Cadde çevresindeki güzergâhlarda asfaltlama yapılacak.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolların yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

Trafiğe kapatılacak güzergâhlar

107. Cadde Özkanlar Kavşağı – 221. Cadde Asri Mezarlık güzergâhı

Asri Mezarlık önü – 255. Cadde Mahrukatçılar Sitesi güzergâhı

Çalışmaların başlangıç tarihi: 19 Ağustos 2026 Çarşamba

Isparta’da bu güzergâhları kullanacak sürücülerin, asfalt çalışmaları boyunca trafik işaretlerine ve yönlendirmelere dikkat etmeleri, ulaşımda yaşanabilecek gecikmelere karşı alternatif güzergâhları değerlendirmeleri önem taşıyor.

 

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