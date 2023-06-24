Isparta Belediyesi tarafından işletmesi yapılan cadde otoparkları bayram dolayısıyla ücretsiz olacak. Belediyenin hizmet verdiği Kirazlıdere Restoran ve Atatürk Pakı da bayramın 4.günü açık olacak.Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Özler Erdoğan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda belediye bünyesindeki kapalı otoparkların 24 saat esasına göre normal çalışmaya devam edeceğini söyledi. Erdoğan yol kenarındaki açık otoparkların ise 26 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihleri arasında vatandaşlar tarafından ücretsiz kullanılabileceğini belirtti.Belediyenin hizmet verdiği KirazlıdereSosyal Tesisleri ve Atatürk Parkının da Kurban Bayramının ilk 3 günü kapalı olacağını ifade eden Başkan Yardımcısı Erdoğan, “Kirazlıdere ve Atatürk Parkı bayramın 4.günü olan 1 Temmuz 2023 Cumartesi gününden itibaren vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum” dedi.