Belediyeye olan borçlarınızı pazartesi ve salı günü de yapılandırabilirsiniz

7440 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması’ ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ 12 Mart 2023 tarihinde ResmiGazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve yapılandırma geçen günlerde alınan yeni kararla 30.06.2023 tarihine uzatılmıştı.

30 Haziran 2023 tarihinin Kurban Bayramı tatiline denk gelmesi nedeniyle bu süre 3 Temmuz 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldı. Vatandaşların mağdur olmaması ve yapılandırma işlemlerini yapabilmeleri amacıyla Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümü vezneleri 26 ve 27 Haziran 2023 Pazartesi ve Salı günleri de açık olacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, “Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda 26 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 08.30-17.30, 27 Haziran 2023 arife olan Salı günü de 08.30-13.00 saatleri arasında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümü veznelerimiz açık olacak” derken vatandaşların kira, su, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi ile para cezalarını yapılandırabileceklerini ifade etti. Büyükçulcu ayrıca vatandaşların yapılandırma işlemlerini www.isparta.bel.tr internet sitesi ile e-devlet üzerinden de yapabileceklerini aktardı.