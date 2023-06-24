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Isparta Belediyesi Kurban Bayramı’na hazır

Isparta Belediyesi Kurban Bayramı’na hazır
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Isparta Belediyesi Kurban Bayramı’na hazır
Isparta Belediyesi Kurban Bayramı tatili boyunca tüm önlemlerini aldı. Halk Otobüsleri bayramın 4 günü ücretsiz olarak vatandaşların hizmetinde olacak. Arife günü ikindi namazı sonrası tüm mezarlıklara ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek, ayrıca pazartesi ve salı günü de Kaymakkapı Meydanından canlı hayvan pazarına her saat başı otobüs kaldırılacak.
Isparta Belediyesi, halkın daha rahat ve huzurlu bir ortamda Kurban Bayramlarını geçirebilmelerini hedefleyerek bayram tatili süresince 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürecek.

Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, Kurban Bayramı dolayısıyla belediyenin almış olduğu tedbirler ve halk otobüslerinin ücretsiz seferlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda vatandaşların huzurlu ve rahat bir bayram geçirmeleri için Isparta Belediyesi olarak her türlü tedbirleri aldıklarını söyledi.

Bayram boyunca 4 gün halk otobüslerinin ücretsiz sefer yapacağını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, “Bayram boyunca halk otobüslerimiz ücretsiz olarak vatandaşlarımıza hizmet verecek. Arife günü ikindi namazına müteakip tüm mezarlıklarımıza ve şehitliğimize halk otobüslerimiz ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Bunun yanı sıra 26 ve 27 Haziran’da canlı hayvan pazarına sabah 09.00 itibariyle Kaymakkapı Meydanından her saat başı ulaşım hizmeti sağlanacak” dedi.
Buna göre; Arife günü ikindi namazından sonra Halife Sultan, Asri Mezarlık, Akyol Mezarlığı, Yenice ve Dere Mahallesi Mezarlıkları ile Şehitliğe Kaymakkapı Meydanı'ndan ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.

Bayramın 4 günü özel halk otobüsleri ücretsiz olarak hizmet verirken, otobüs seferleri birinci gün saat 09.00, ikinci günü saat 08.30, üç ve dördüncü günü saat 08.00’de başlayacak.

Bayramda Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı mezbahada kurbanlarını kestirecek olan vatandaşlar içinde her türlü tedbir ve önlemlerin alındığına işaret eden Büyükçulcu, “Vatandaşlarımız kurbanlarını kestirmeye geldikleri süreç içerisinde kendilerini hazırladığımız bekleme alanlarında misafir edeceğiz ve ikramlarda bulunacağız. Isparta Belediyesi olarak tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz. Bayram boyunca vatandaşlarımız her türlü istek talep ve şikayetlerini bize iletebilmeleri için 24 saat boyunca ilgili birimlerimiz görev başında olacak. Vatandaşlarımız Alo 153 ve belediyemizin WhatsApp hattı üzerinden bizlere ulaşabilirler” görüşlerinde bulundu.

Isparta Belediyesi ayrıca bayram tatili süresince Zabıta, Temizlik, İtfaiye, Su ve Kanalizasyon İşleri, Fen İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlükleri 24 saat esasına göre görev yapacak. Kurban kesim yerlerinin temizliği için Temizlik İşleri Müdürlüğü tam kadro çalışacak. Kurban kesim ve satış yerlerinin temizlik ilaçlama ve dezenfektesi anında yapılacak. Halkın sağlığı için fırınların, unlu mamullerin, pastanelerin bayram öncesi denetimleri gerçekleştirilirken, tatil süresince de gerekli denetimlere devam edilecek.

Ayrıca, itfaiye olası yangınlara, trafik kazaları ve her türlü afete karşı 24 saat esasına göre teyakkuzda olacak, Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tatil süresince nöbetçi ekipleriyle hazır bulunacak.

Diğer taraftan bayram süresince hizmet verecek nöbetçi fırınlarda belirlendi.
Buna göre; 1.GÜN: Yeşilyayla Ekmek Fabrikası Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı), Yeşilyayla Ekmek Fabrikası Yedişehitler Mah.108 Mehmet Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı), Gül Ekmek Teknesi Çünür Mah. 102 Cadde No: 158/1, Gevrekler Taş FırınSavköy Isparta Antalya Yolu No:26, Ankara Unlu MamulleriGülistan Mah. 111 Cadde No 268 Daire 1, Gülcü Ekmek FabrikasıHanife Sultan Mah. 3412 Sok.No:3, Soylular Taş Fırın Unlu MamulleriDavraz Mah. 104 Cadde Eğirdir Karayolu Üzeri No. 104
2.GÜN: Yeşilyayla Ekmek Fabrikası Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı), Yeşilyayla Ekmek Fabrikası Yedişehitler Mah.108 Mehmet Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı), Gül Ekmek Teknesi Çünür Mah. 102 Caddesi No: 158/1, Gevrekler Taş Fırın Savköy Isparta Antalya Yolu No:26, Ankara Unlu Mamulleri Gülistan Mah. 111 Cadde No 268 Daire 1, Ali Köyü Ekmek Fırını Ali Köyü, Gülcü Ekmek Fabrikası Hanife Sultan Mah. 3412 Sok.No:3, Berkan Ekmek Fabrikası Yedişehitler Mah. 2909 Sok.No:6, Ekmekçibaba Ekmek Fırını Karaağaç Mah. 1821. Sok. No:10/A, Aksu Ekmek Fırını Pirimehmet Mah. Davraz Yaşam Hastanesi Yanı, Isparta İslamköy Ekmek ve Unlu Mamulleri Ayazmana Mahallesi 230.Cadde No 42-44, Orta Mevkii Hacı Ömer Sokak No 4 İslamköy-Atabey Sanayi Mah. 3331 Sok No 17, Soylular Taş Fırın Unlu Mamulleri Davraz Mah. 104 Cadde Eğirdir Karayolu Üzeri No. 104,Osmanoğlu Salman Ekmek FırınıAyazmana Mah.Sosyal Tesisleri, Yedişehitler Ekmek FırınıYedişehitler Mahallesi 2987 Sok. No: 3/1, Hızırbey Mahallesi 1524 Sok. No: 21/A, Yedişehitler Mahallesi 109. Cadde No:85/1, Zafer Mahallesi 209 Cad. No:67/1, Seçkin Ekmek FırınıEski Sanayi Mah.İstanbul Yolu Üzeri.
3.GÜN: Yeşilyayla Ekmek Fabrikası Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı), Yeşilyayla Ekmek Fabrikası Yedişehitler Mah.108 M. Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı), Gül Ekmek Teknesi Çünür Mah. 102 Caddesi No: 158/1, Gevrekler Taş FırınSavköy Isparta Antalya Yolu No:26, Ankara Unlu MamulleriGülistan Mah. 111 Cadde No 268 Daire 1, Ali Köyü Ekmek Fırını Ali Köyü, Gülcü Ekmek FabrikasıHanife Sultan Mah. 3412 Sok.No:3, Berkan Ekmek FabrikasıYedişehitler Mah. 2909 Sok.No:6, Zafer Ekmek FırınıKeçeci Mah. 2301. Sok. No:17, Aksu Ekmek FırınıPirimehmet Mah. Davraz Yaşam Hastanesi Yanı, Isparta İslamköy Ekmek ve Unlu Mamulleri Ayazmana Mahallesi 230.Cadde No 42, Orta Mevkii Hacı Ömer Sokak No 4 İslamköy-Atabey, Sanayi Mah. 3331 Sok No 17, Soylular Taş Fırın Unlu MamulleriDavraz Mah. 104 Cadde Eğirdir Karayolu Üzeri No. 104, Osmanoğlu Salman Ekmek FırınıAyazmana Mah.Sosyal Tesisleri, Yedişehitler Ekmek FırınıYedişehitler Mahallesi 2987 Sok. No: 3/1, Hızırbey Mahallesi 1524 Sok. No: 21/A, Yedişehitler Mahallesi 109. Cadde No:85/1, Zafer Mahallesi 209 Cad. No:67/1, Seçkin Ekmek FırınıEski San.Mah.İstanbul Yolu Üzeri, Ekmekçibaba Ekmek FırınıKaraağaç Mah. 1821. Sok. NO:10/A, Sav Ekmek ve Unlu MamulleriSav Kasabası Aşağı Mah. İncili Sok.No:2, Keçeci Can Ekmek FırınıEmre Mah. 119 Cadde - No:134, Özeller Ekmek FırınıEmre Mah.
4.GÜN: Yeşilyayla Ekmek Fabrikası Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı), Yeşilyayla Ekmek Fabrikası Yedişehitler Mah.108 Mehmet Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı), Gül Ekmek Teknesi Çünür Mah. 102 Caddesi No: 158/1, Gevrekler Taş Fırın Savköy Isparta Antalya Yolu No:26, Ankara Unlu Mamulleri Gülistan Mah. 111 Cadde No 268 Daire 1, Ali Köyü Ekmek Fırını Ali Köyü, Gülcü Ekmek Fabrikası Hanife Sultan Mah. 3412 Sok.No:3, Berkan Ekmek Fabrikası Yedişehitler Mah. 2909 Sok.No:6, Zafer Ekmek Fırını Keçeci Mah. 2301. Sok. No:17, Aksu Ekmek FırınıPirimehmet Mah. Davraz Yaşam Hastanesi Yanı, Isparta İslamköy Ekmek ve Unlu Mamulleri Ayazmana Mahallesi 230.Cadde No 42, Orta Mevkii Hacı Ömer Sokak No 4 İslamköy-Atabey, Sanayi Mah. 3331 Sok No 17, Soylular Taş Fırın Unlu MamulleriDavraz Mah. 104 Cadde Eğirdir Karayolu Üzeri No. 104, Osmanoğlu Salman Ekmek FırınıAyazmana Mah.Sosyal Tesisleri, Yedişehitler Ekmek FırınıYedişehitler Mahallesi 2987 Sok. No: 3/1, Hızırbey Mahallesi 1524 Sok. No: 21/A, Yedişehitler Mahallesi 109. Cadde No:85/1, Zafer Mahallesi 209 Cad. No:67/1, Seçkin Ekmek FırınıEski San.Mah.İstanbul Yolu Üzeri, Ekmekçibaba Ekmek FırınıKaraağaç Mah. 1821. Sok. NO:10/A, Sav Ekmek ve Unlu MamulleriSav Kasabası Aşağı Mah. İncili Sok.No:2, Keçeci Can Ekmek FırınıEmre Mah. 119 Cadde No:134, Özeller Ekmek FırınıEmre Mahallesi.
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