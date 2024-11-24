Çevik Gıda'dan Kaçırılmayacak Fırsatlar: Pazara Lezzet, Sofraya Şenlik!

Isparta'da lezzetiyle sofralarınızı zenginleştiren Çevik Gıda, doğal ürünlerde sunduğu büyük indirimlerle dikkat çekiyor. Pazar tezgahlarındaki bu eşsiz fırsatlar için hemen ziyaret edin ve bütçenize dost alışveriş keyfini yaşayın. İşte bu haftanın öne çıkan indirimli ürünleri:

Meryem Ana Yufka: 20 TL

Köy Peyniri: 85 TL

Lux Ezine Peyniri: 250 TL

Çökelek: 40 TL

Lor Peyniri: 50 TL

Süzme Yoğurt: 50 TL

Lux Teneke Peyniri: 140 TL

Az Yağlı Teneke Peyniri: 90 TL

Yaprak Tulum: 120 TL

Kaşar Peyniri: 190 TL

Tereyağı: 250 TL

Yeşil Zeytin Çeşitleri: 150 TL

Doğal Ürünlerde Geleneksel Tatlar

Sofralarınıza yalnızca taze ve doğal ürünler getiren Çevik Gıda’nın pazar tezgahlarında, Senirkent Üzüm Pekmezi, Karadut Özü, Çam Kozalağı Şurubu ve Keçiboynuzu Pekmezi gibi lezzetli ve sağlıklı tatlar da sizi bekliyor.

İndirimli Ürünler İçin Pazar Günlerini Kaçırmayın!

Çevik Gıda, Isparta’nın farklı pazar yerlerinde sizlerle buluşuyor. Her gün farklı noktalarda taze, lezzetli ve kaliteli ürünleriyle size hizmet vermeye devam ediyor.

Daha Fazla Bilgi ve Sipariş İçin:

Uğur Çevik – Çevik Gıda

0541 742 04 24

Lezzeti sofralarınıza taşıyan Çevik Gıda, pazar alışverişinde bir adım önde!





Bu Haftanın Pazar Takvimi:

Çevik Gıda, haftanın her günü farklı pazar yerlerinde sizlerle buluşuyor. Taptaze ve kaliteli ürünleri kaçırmamak için mutlaka ziyaret edin!

Pazartesi : Zafer Pazarı (Öğleden sonra)

: Zafer Pazarı (Öğleden sonra) Salı : Salı Pazarı (Mondi Mobilya karşısı)

: Salı Pazarı (Mondi Mobilya karşısı) Perşembe : Hızırbey Pazarı (Öğlene kadar)

: Hızırbey Pazarı (Öğlene kadar) Cuma : Yedişehitler Sağlık Ocağı Önü

: Yedişehitler Sağlık Ocağı Önü Cumartesi : Işıkkent Pazarı (Öğleden sonra)

: Işıkkent Pazarı (Öğleden sonra) Pazar: Mehmet Tonge Pazarı (Öğlene kadar)



