Isparta'da 32 küçükbaş hayvanı çalıp kaçtılar, Uşak’ta yakalandılar

32 küçükbaş hayvanı çalıp kaçtılar, Uşak’ta yakalandılar

Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Senirce köyünde, C.S. isimli vatandaş, 32 adet küçükbaş hayvanını satmak için anlaştığı şahıslar tarafından dolandırıldı. 17 Temmuz 2025 günü saat 17.30 sıralarında, hayvanlar araca yüklendikten sonra bedeli ödenmeden araç olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve güvenlik kameralarından yola çıkarak şüpheli aracın Uşak istikametine gittiğini tespit etti. Kurulan koordineyle, araç Uşak’ın Eşme ilçesinde durduruldu. Araçta bulunan B.C. ve G.C. isimli iki şüpheli gözaltına alınırken, çalınan 32 küçükbaş hayvan da sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili adli soruşturma sürerken, Isparta İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam edileceğini bildirdi.