Isparta’da araç kiralama dolandırıcılığı operasyonu: 4 tutuklama

Isparta’da internet sitesi üzerinden sahte araç kiralama yöntemiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında internet üzerinden gerçekleştirilen araç kiralama dolandırıcılığına yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre şüphelilerin, internet siteleri üzerinden sahte yöntemlerle araç kiralama yönlendirmesi yaparak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında ekipler tarafından 22 Eylül 2026 tarihinde 4 farklı ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 24 Eylül 2026 tarihinde adli mercilere sevk edildi.

4 şüpheli tutuklandı

Adli mercilere sevk edilen 5 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir şüphelinin adli durumuna ilişkin ise Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama yapılmadı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların internet üzerinden gerçekleştirilen araç kiralama işlemlerinde sahte internet siteleri ve dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin siber suçlarla mücadeleye yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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