Isparta’da 100 kişilik toplum yararına program başlıyor

Başvurular 27 Eylül’de sona erecek

e-Devlet

ALO 170

İŞKUR internet şubesi

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Kura tarihi belli oldu

Kontenjanlar yurtlara göre dağıtıldı

Bediüzzaman Said Nursi Yurt Müdürlüğü: 12 kadın

Mihri Hatun Yurt Müdürlüğü: 12 kadın

Gülistan Yurt Müdürlüğü: 8 kadın

Gülcihan Yurt Müdürlüğü: 12 kadın

Murad Hüdavendigar Yurt Müdürlüğü: 8 erkek

Isparta Erkek Öğrenci Yurt Müdürlüğü: 8 erkek

Atabey Yurt Müdürlüğü: 3 kadın, 2 erkek, toplam 5 kişi

Keçiborlu Yurt Müdürlüğü: 3 kadın, 2 erkek, toplam 5 kişi

Uluborlu Yurt Müdürlüğü: 3 kadın, 2 erkek, toplam 5 kişi

Eğirdir Yurt Müdürlüğü: 7 kadın, 3 erkek, toplam 10 kişi

Yalvaç Yurt Müdürlüğü: 3 kadın, 2 erkek, toplam 5 kişi

Şarkikaraağaç Yurt Müdürlüğü: 3 kadın, 2 erkek, toplam 5 kişi

Sütçüler Yurt Müdürlüğü: 2 kadın, 3 erkek, toplam 5 kişi

Kimler başvurabilecek?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

İŞKUR’a kayıtlı olmak,

Emekli veya malul aylığı almamak,

Örgün eğitimde öğrenci olmamak,

Uzaktan eğitim almıyor olmak,

İlgili sosyal güvenlik kapsamında programa katılımı engelleyen bir sigortalılık durumunun bulunmaması.

En fazla 9 ay yararlanılabilecek

Isparta’da kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla uygulanacakiçin başvuru süreci devam ediyor.Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre program kapsamında, Bakanlık bünyesindeki yurtlar ile gençlik ve spor birimlerinde hizmetlerin aksamadan yürütülmesi ve tesislerin etkin şekilde kullanılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.Programa katılmak isteyen adaylar,tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek.Başvurular;üzerinden yapılabilecek.Programa katılacak kişilerile belirlenecek.29 Eylül 202611.00Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Salonu – Merkez/IspartaProgramınplanlanıyor.ToplamIsparta merkez ve ilçelerdeki öğrenci yurtlarına dağılımı şöyle:TYP’ye başvuracak adaylarda temel olarak şu şartlar aranıyor:Açık öğretim öğrencileri için ise duyuruda ayrıca istisna bulunuyor.Başvuru ve katılım şartlarınıngerekiyor.İŞKUR duyurusunda ayrıca bir katılımcının TYP’denyararlanabileceği belirtildi.Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, programa ilişkin başvuru sürecininbelirterek vatandaşlara duyuruda yer alan şartları dikkatle incelemeleri çağrısında bulundu.