Isparta’da 100 kişilik toplum yararına program başlıyor

Isparta’da 100 kişilik toplum yararına program başlıyor
ISPARTA
G.Tarihi: 25.09.2026 00:24
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Isparta’da 100 kişilik toplum yararına program başlıyor

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde, gençlik ve spor birimleri ile öğrenci yurtlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi amacıyla 100 kişilik Toplum Yararına Program (TYP) düzenlenecek. Başvurular 27 Eylül’de sona erecek.
Isparta’da kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla uygulanacak 6 ay süreli Toplum Yararına Program için başvuru süreci devam ediyor.
Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre program kapsamında, Bakanlık bünyesindeki yurtlar ile gençlik ve spor birimlerinde hizmetlerin aksamadan yürütülmesi ve tesislerin etkin şekilde kullanılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Başvurular 27 Eylül’de sona erecek

Programa katılmak isteyen adaylar, 23-27 Eylül 2026 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek.
Başvurular;
  • e-Devlet
  • ALO 170
  • İŞKUR internet şubesi
  • Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
üzerinden yapılabilecek.

Kura tarihi belli oldu

Programa katılacak kişiler noter kurası ile belirlenecek.
Kura tarihi: 29 Eylül 2026
Saat: 11.00
Kura yeri: Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Salonu – Merkez/Isparta
Programın 7 Ekim 2026’da başlayıp 5 Nisan 2027’de sona ermesi planlanıyor.

Kontenjanlar yurtlara göre dağıtıldı

Toplam 100 kişilik kontenjanın Isparta merkez ve ilçelerdeki öğrenci yurtlarına dağılımı şöyle:
Merkez
  • Bediüzzaman Said Nursi Yurt Müdürlüğü: 12 kadın
  • Mihri Hatun Yurt Müdürlüğü: 12 kadın
  • Gülistan Yurt Müdürlüğü: 8 kadın
  • Gülcihan Yurt Müdürlüğü: 12 kadın
  • Murad Hüdavendigar Yurt Müdürlüğü: 8 erkek
  • Isparta Erkek Öğrenci Yurt Müdürlüğü: 8 erkek
Atabey
  • Atabey Yurt Müdürlüğü: 3 kadın, 2 erkek, toplam 5 kişi
Keçiborlu
  • Keçiborlu Yurt Müdürlüğü: 3 kadın, 2 erkek, toplam 5 kişi
Uluborlu
  • Uluborlu Yurt Müdürlüğü: 3 kadın, 2 erkek, toplam 5 kişi
Eğirdir
  • Eğirdir Yurt Müdürlüğü: 7 kadın, 3 erkek, toplam 10 kişi
Yalvaç
  • Yalvaç Yurt Müdürlüğü: 3 kadın, 2 erkek, toplam 5 kişi
Şarkikaraağaç
  • Şarkikaraağaç Yurt Müdürlüğü: 3 kadın, 2 erkek, toplam 5 kişi
Sütçüler
  • Sütçüler Yurt Müdürlüğü: 2 kadın, 3 erkek, toplam 5 kişi
Toplam kontenjan: 100 kişi

Kimler başvurabilecek?

TYP’ye başvuracak adaylarda temel olarak şu şartlar aranıyor:
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • İŞKUR’a kayıtlı olmak,
  • Emekli veya malul aylığı almamak,
  • Örgün eğitimde öğrenci olmamak,
  • Uzaktan eğitim almıyor olmak,
  • İlgili sosyal güvenlik kapsamında programa katılımı engelleyen bir sigortalılık durumunun bulunmaması.
Açık öğretim öğrencileri için ise duyuruda ayrıca istisna bulunuyor.
Başvuru ve katılım şartlarının başvuru sırasında, programa başlarken ve program süresince korunması gerekiyor.

En fazla 9 ay yararlanılabilecek

İŞKUR duyurusunda ayrıca bir katılımcının TYP’den en fazla 9 ay yararlanabileceği belirtildi.
Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, programa ilişkin başvuru sürecinin 27 Eylül 2026 tarihinde sona ereceğini belirterek vatandaşlara duyuruda yer alan şartları dikkatle incelemeleri çağrısında bulundu.
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