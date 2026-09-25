Ispartalılara Müjde: Yıkılan Tarihi Okulun İnşaatı Başladı! İşte Yeni Projenin Detayları

Isparta'nın Yarım Asırlık Çınarı Yeniden Yükseliyor! Gülkent Anadolu Lisesi İçin İlk Kazma Vuruldu

Isparta'nın köklü eğitim kurumlarından Gülkent Anadolu Lisesi ve spor salonunun yeniden inşası için ilk kazma nihayet vuruldu. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan okul, 188,3 milyon liralık yatırımla 24 derslikli modern bir eğitim kompleksine dönüştürülüyor.

ISPARTA – Isparta’da deprem riski nedeniyle 2023 yılında boşaltılan ve geçtiğimiz yılın temmuz ayında yıkımı gerçekleştirilen köklü eğitim kurumu Gülkent Anadolu Lisesi için beklenen adım atıldı . Isparta İl Özel İdaresi tarafından ihalesi tamamlanan okul ve spor salonunun yeniden inşası için ilk kazma vuruldu .

188,3 Milyon Liralık Dev Yatırım

14 Ağustos tarihinde yüklenici firma ile sözleşmenin imzalanmasının ardından vakit kaybetmeden inşaat çalışmalarına başlandı . Proje kapsamında bölgeye;

24 derslikli modern bir lise binası ,

Tam donanımlı yeni bir spor salonu kazandırılacak .

Yapılan açıklamada, yaklaşık 188 milyon 328 bin lira maliyetle hayata geçirilecek dev projenin 600 gün içerisinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor .

İkili Eğitim Çilesi Sona Erecek

Eski binanın yıkılmasının ardından geçici olarak Atatürk Ortaokulu binasında eğitim-öğretimlerine devam eden Gülkent Anadolu Lisesi öğrencileri, yeni binalarının tamamlanmasıyla birlikte kendi yuvalarına dönecek . Okulun yeni binasına taşınması sayesinde bölgedeki ikili eğitim uygulaması da tamamen sona ermiş olacak .

Yarım Asrı Aşan Eğitim Hafızası

Binlerce mezun vererek Isparta'nın eğitim hafızasında özel bir yer edinen Gülkent Anadolu Lisesi, eğitim hayatına ilk olarak 1971-1972 eğitim-öğretim yılında "Gülkent Ortaokulu" ismiyle başlamıştı .

İskender Mahallesi Aksu Caddesi üzerinde bulunan okul, geçmişte bir dönem Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne de ev sahipliği yapmış ve yıllar içinde farklı binalarda hizmet verdikten sonra lise statüsüyle kendi binasında eğitim vermeyi sürdürmüştü .