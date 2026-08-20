Isparta’da afetlere karşı güç birliği: Üniversiteler devrede Isparta’da afetlere hazırlık konusunda önemli bir iş birliğine imza atıldı. Isparta AFAD İl Müdürlüğü, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ), afet risklerinin azaltılması ve toplumdaki afet farkındalığının artırılması amacıyla güçlerini birleştirdi.

Üç kurum arasında imzalanan iş birliği protokolüyle üniversitelerde afet gönüllülüğünün yaygınlaştırılması, öğrencilerin afetlere hazırlık konusunda bilinçlendirilmesi ve müdahale kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor. Hedef: Afete hazır üniversite AFAD Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan protokol, “Afete Hazır Üniversite, Afete Hazır Türkiye” vizyonu doğrultusunda hayata geçirildi.

Protokole AFAD Isparta İl Müdürü Bilal Öztürk, SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Gençtürk ve ISUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Öztürk imza attı.

Çalışmayla birlikte üniversitelerin yalnızca eğitim veren kurumlar değil, aynı zamanda afetlere hazırlık ve risk azaltma çalışmalarında aktif rol üstlenen yapılar haline gelmesi amaçlanıyor. Öğrenciler afet gönüllüsü olacak İş birliği kapsamında üniversitelerde AFAD Gönüllülük Sistemi ile uyumlu öğrenci topluluklarının desteklenmesi planlanıyor.

Öğrencilerin afet öncesi hazırlık, farkındalık ve gönüllülük çalışmalarına daha fazla dahil edilmesi hedeflenirken, afet durumlarında görev alabilecek ekiplerin oluşturulması için de çalışmalar yürütülecek. Akredite ekipler oluşturulacak Protokolün dikkat çeken başlıklarından biri de üniversitelerde akredite afet ekiplerinin oluşturulması oldu.

AFAD Isparta İl Müdürlüğü ile üniversiteler arasında akademik, eğitsel, teknik ve uygulamalı çalışmaların geliştirilmesi planlanıyor. Böylece öğrencilerin afet yönetimi konusunda teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı deneyim kazanması hedefleniyor. Isparta’da afet bilinci güçlendirilecek İmzalanan protokolün, Isparta’da afet risklerinin azaltılması ve özellikle gençlerin afetlere karşı daha bilinçli hale gelmesi açısından önemli bir adım olması bekleniyor.

AFAD Isparta İl Müdürlüğü, protokol programına katılan SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Gençtürk ile ISUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Öztürk’e teşekkür etti.

