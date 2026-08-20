Isparta’da gözler İŞKUR ilanında: Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak

Isparta’da gözler İŞKUR ilanında: Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak
ISPARTA
G.Tarihi: 20.08.2026 03:22
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Isparta’da okullara 236 bahçe görevlisi alınacak

Isparta’da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir adım atılıyor. Türkiye genelinde hayata geçirilecek uygulama kapsamında Isparta’ya 236 bahçe görevlisi kontenjanı ayrıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin açıkladığı yeni güvenlik modeli kapsamında, 81 ilde toplam 30 bin bahçe görevlisinin istihdam edilmesi planlanıyor. Isparta için belirlenen 236 kişilik kontenjan ise kentte iş arayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 

236 kişilik kontenjan Isparta’ya ayrıldı

Okullarda güvenliği güçlendirmek amacıyla hazırlanan uygulamada illerin ihtiyaçları doğrultusunda kontenjanlar belirlendi. Yapılan dağılımın ardından Isparta’ya 236 kişilik bahçe görevlisi kontenjanı verildi.

Görevlilerin temel olarak okul bahçeleri ile giriş ve çıkış noktalarında güvenliğe katkı sağlaması planlanıyor. Ayrıca görev yaptıkları okullarda yaşanabilecek olası güvenlik sorunlarında ilgili kolluk birimleriyle iletişim halinde olmaları bekleniyor.

Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak

Bahçe görevlisi alımlarının İŞKUR üzerinden gerçekleştirilmesi planlanıyor. İçişleri Bakanı Çiftçi, kontenjanların 81 ile dağıtıldığını ve alımların İŞKUR aracılığıyla yapılacağını açıkladı. Görevlilerin yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte okullarda görev yapması hedefleniyor.

Ancak Isparta için henüz İŞKUR tarafından başvuru tarihi, başvuru şartları ve kesin ilan detayları açıklanmış değil. Bu nedenle adayların resmi İŞKUR ilanını beklemesi gerekiyor.

Okullarda güvenlik tedbirleri artırılacak

Yeni uygulama, okullarda güvenliğin artırılmasına yönelik daha geniş kapsamlı tedbirlerin bir parçası olarak hayata geçiriliyor.

Bahçe görevlilerinin mevcut polis, jandarma ve okul irtibat görevlilerinin yerine geçmeyeceği, güvenlik tedbirlerine ek destek sağlayacağı belirtiliyor. (En Son Dakika Haber)

Bakan Çiftçi, görevlilerin okulların açılmasıyla birlikte çalışmaya başlamasının hedeflendiğini belirtirken, kolluk kuvvetlerinin okul çevrelerindeki güvenlik uygulamalarının da devam edeceğini ifade etti. 

Isparta’da gözler İŞKUR ilanında

Isparta’da 236 kişilik kontenjanın açıklanmasının ardından gözler şimdi İŞKUR’un yayımlayacağı resmi ilana çevrildi.

Başvuru şartları, başvuru tarihleri, çalışma süresi ve diğer ayrıntılar İŞKUR ilanının yayımlanmasıyla netlik kazanacak.

Isparta’da 236 kişilik bahçe görevlisi alımına ilişkin resmi ilan yayımlandığında, başvuru şartlarını ve başvuru ekranını ayrıca duyuracağız.

 

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