Isparta’da 476 okulda, 80 bin civarında öğrenci ve 7 bin civarında öğretmen, bugün düzenlenen karne töreni ile yaz tatiline başladı.Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda düzenlenen Karne Dağıtım törenine Vali Aydın Baruş, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, İl Milli eğitim Müdürü Erhan Baydur, davetliler ve veliler katıldı.Tören öncesi Vali Aydın Baruş Okul bahçesinde bulunan öğrenciler ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.2021-2022 Eğitim öğretim döneminde 283 öğrencinin okullarında karne sevinci yaşadığını kaydeden okul müdürü Baki Yazan başarıda emeği olan herkese teşekkür etti.Okul öğrencileri tarafından okunan şiirlerin ardından öğrenciler tarafından yapılan renkli gösteri ise izleyenlerin beğenisini topladı.Okulda öğrenim gören öğrencilere karnelerini vermek üzere sınıflara geçen Vali Aydın Baruş, burada öğrencilerin tatilde yapacakları hakkında onlarla sohbet ederek bazı tavsiyelerde bulundu.Vali Baruş öğrencilere karnelerini dağıttıktan sonra öğretmenler ve öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.