Binlerce Karne Hediyesi Yine Iyaşpark’tan

Iyaşpark Alışveriş ve Yaşam Merkezi Pandemi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl aranın ardından yaz tatiline girmesiyle birlikte karnelerini alan ilköğretim öğrencilerine karne hediyelerini dağıttı. Çocuklar karne heyecanı ve sevincini Iyaşpark AVM’de doyasıya yaşadı. Iyaşpark AVM Genel Müdürü Celalettin Çalış her yıl okulların yarı yıl ve yıl sonu kapanış dönemlerinde çocuklarımızı mutlu eden bu hediye kampanyasını düzenlemekten mutlu olduklarını dile getirdi ve tüm öğrencilerin iyi bir tatil geçirmelerini diledi. Iyaşpark Alışveriş ve Yaşam Merkezi önceki sömestr ve yaz dönemlerinde de böyle kampanyalar düzenleyerek çocukları sevindirmiş ve onların karne mutluluğunu bir mutluluk daha eklemişti. Bu yıl sonu da çocuklarımıza karne hediyesi olarak başta bisiklet olmak üzere binlerce sürpriz hediyeler dağıtıldı. Karnelerindeki başarı durumu gözetilmeksizin hiçbir şekilde ayırt edilmeden karnesini getiren tüm ilköğretim öğrencilerine hediyeler dağıtıldı. Karne hediyeleri çocuklar tarafından büyük ilgi ve mutlulukla karşılandı. AVM Genel Müdürü Celalettin Çalış karne hediyesi kampanyasına sponsorluk sağlayan tüm firmalara desteklerinden dolayı teşekkür etti.