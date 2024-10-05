Bakan Şimşek’ten Vergi Açıklaması: “Adaleti Sağlamakta Kararlıyız”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi denetimlerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Vergi Denetim Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı ekipler, denetimlerini genişleterek 36 ilde 500'ü aşkın kuyumcu işletmesini denetim altına aldı. Özellikle büyük ve riskli işletmeler üzerinde yapılan bu denetimlerde fiili envanter çalışmaları gerçekleştirildi.

Bakan Şimşek, denetimlerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Vergide adaleti sağlamakta kararlıyız" dedi. Şimşek, bir kuyumcunun beyan ettiği aylık ortalama vergi matrahının sadece 16 bin TL olduğunu belirterek, kazancını doğru beyan etmeyen mükelleflere yönelik denetimlerin genişletileceğini vurguladı.

Bu denetimlerle vergi adaletinin sağlanması ve vergi kaçakçılığının önüne geçilmesi hedefleniyor.