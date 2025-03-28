Isparta’da 160 Kişilik Toplum Yararına Program Başvuruları Başlıyor

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, üç ay süreli 160 kişilik Toplum Yararına Program (TYP) düzenlenecek. Programa katılmak isteyen vatandaşlar, 31 Mart 2025 ile 2 Nisan 2025 tarihleri arasında başvurularını e-Devlet, ALO 170 ve www.iskur.gov.tr e-şube üzerinden yapabilecek.

Başvuru sürecinin ardından, katılımcı listesi 3 Nisan 2025 tarihinde saat 14.00'te, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Miryekefalon Toplantı Salonu'nda açıklanacak. Program, 7 Nisan 2025’te başlayıp 6 Temmuz 2025’te sona erecek.

Katılım Şartları Belirlendi

Programa katılmak için bazı şartlar aranıyor. Başvuru sahiplerinin:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

İŞKUR’a kayıtlı olması,

18 yaşını tamamlamış olması,

Emekli veya malul aylığı almaması,

Öğrenci olmaması (açık öğretim hariç),

Sosyal Güvenlik Kurumu'na belirli sigortalı statüsünde kayıtlı olmaması gerekiyor.

Ayrıca, aynı adreste ikamet eden kişilerin toplam gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması şartı da aranacak.

Programın Kapsamı

Program kapsamında Eğirdir, Aksu, Yenişarbademli, Gelendost, Isparta Merkez, Keçiborlu, Uluborlu, Senirkent, Gönen, Sütçüler, Şarkikaraağaç ve Yalvaç ilçelerinde toplam 160 kişi istihdam edilecek.

İlgilenen vatandaşlar, başvuru tarihleri arasında belirtilen kanallar üzerinden müracaatlarını gerçekleştirebilirler.

Kamuoyuna duyurulur.



