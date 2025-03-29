Isparta'da Arı Kovanı Hırsızları Yakalandı

Isparta'nın Atabey ilçesinde 17 Mart 2025 tarihinde meydana gelen arı kovanı hırsızlığı olayı jandarma ekiplerinin başarılı çalışmasıyla aydınlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, C.G. isimli şahsın bahçesinden arı kovanlarının çalınması üzerine harekete geçen Jandarmanın Dedektifleri Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Atabey İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, titiz bir araştırma yürüttü. Yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayının A.Ş.E, E.E. ve H.A. isimli üç şüpheli tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli H.A.'nın çalınan kovanları Antalya'ya götürdüğü belirlendi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında A.Ş.E. ve E.E. Atabey ilçesinde, H.A. ise Antalya'nın Aksu ilçesinde çalınan yedi adet arı kovanı ile birlikte yakalandı. Ele geçirilen arı kovanları sahibine teslim edilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan A.Ş.E. ve E.E., Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların emniyetini sağlamak adına çalışmalarına aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



