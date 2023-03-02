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Isparta'da depremzede çocukar için Balon Uçurtma Etkinliği
Isparta'da depremzede çocukar için Balon Uçurtma Etkinliği
ISPARTA
Tarih:
02.03.2023 01:43
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İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Erhan Baydur’un katılımlarıyla deprem bölgesinden gelen çocuklarımızın okula uyumlarını sağlamak ve onlara moral vermek amacıyla Şehit Hasan Hüseyin Gül İlkokulunda Balon Uçurtma Etkinliği gerçekleştirildi.
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